Manuel Zehnder vs. HC Erlangen: Warum es nur Verlierer geben kann

Ist Manuel Zehnders Kündigung rechtens? Wie entscheidet das Landesarbeitsgericht am 1. August? Strebt der Schweizer Nationalspieler womöglich noch ein Hauptsacheverfahren an? Oder bleibt er am Ende doch in Erlangen? Fest steht nur eines: Am Ende kann es nur Verlierer geben - inklusive Zehnder selbst.

Auch Manuel Zehnder selbst kann im Rechtsstreit mit dem HC Erlangen nur verlieren. IMAGO/Eibner