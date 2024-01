Manuel Zehnder: "Nicht zuviel Ehrfurcht haben"

Mit 148/45 Toren ist Manuel Zehnder der Toptorjäger der Handball-Bundesliga Im Vorfeld der Handball-EM sprach der mit handball-world über den Turnierstart im Düsseldorfer Fußballstadion, aber auch sein erstes halbes Jahr beim ThSV Eisenach.

Wie lief bislang die Vorbereitung?

Manuel Zehnder: Es lief ganz gut. Wir hatten das Turnier in der Schweiz, wo wir drei Spiele gewinnen konnten. Das waren natürlich nicht die Gegner, die uns jetzt bei der EM erwarten. Aber es waren gute Tests für uns alle und wir sind jetzt gut eingespielt.

Du hast letzte Woche (wir berichteten) gesagt, du kannst auch gut mit Andy Schmid zusammen spielen. Wie habt ihr beim Yellow Cup die Spielanteile verteilt?

Manuel Zehnder: Es war alles ziemlich ausgeglichen. Ich hab mit Andy (Schmid) und mit Lenny (Rubin) gespielt, Andy und Lenny haben zusammen gespielt. Das hat alles sehr gut funktioniert und wir können das gut aufteilen.

Was hat dir jetzt das Jahr in Eisenach gegenüber dem letzten Jahr in Erlangen gebracht? Welchen Sprung hast du bislang gemacht?

Manuel Zehnder: Die vielen Spielanteile tun mir sehr gut. Ich kann jetzt auch in Eisenach gewisse Fehler machen, die ich letztes Jahr in Erlangen nicht machen konnte. Daraus kann ich lernen.

Das Eröffnungsspiel findet im Fußballstadion statt. Der einzige Spieler, der schon einmal in einem Stadion gespielt hat, ist Andy Schmid. Welche Tipps hat er euch gegeben?

Manuel Zehnder: Man soll das ganze genießen, das ist etwas einmaliges - auch wenn Andy es jetzt zum zweiten Mal erlebt. Man soll genießen, aber auch nicht zuviel Ehrfurcht haben. Es ist ein EM-Spiel, was wir gewinnen wollen.

Was ist das Rezept, um Deutschland zu schlagen?

Manuel Zehnder: Dass wir als Team zusammenstehen. Wir müssen auf uns schauen. Wir müssen eine bessere Abwehr stellen als in der Vorbereitung. Den Angriff müssen wir aber genauso variabel gestalten.