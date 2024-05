Manuel Prietl gibt Karriereende bekannt

Nach 13 Jahren Profifußball zieht Manuel Prietl einen Schlussstrich unter seine aktive Laufbahn und verkündet in einem Instagram-Post sein Karriereende. Der 32-jährige Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison für den SCR Altach im Einsatz, brachte es aufgrund eines Kreuzbandrisses aber nur auf vier Pflichtspiele für die Kampfmannschaft.

Manuel Prietl sagt dem aktiven Fußballsport adieu und gibt nach einem schwierigen Jahr beim SCR Altach das Ende seiner aktiven Profikarriere bekannt. Der 32-jährige Mittelfeldprofi kehrte erst im Sommer 2023 nach sieben Jahren in Deutschland bei Arminia Bielefeld nach Österreich zurück, zog sich aber direkt einen Kreuzbandriss zu und kam in der abgelaufenen Saison daher nur in vier Pflichtspielen zum Einsatz. Nach 13 Jahren Profidasein und insgesamt 481 absolvierten Partien hängt der ehemalige U-21-Nationalspieler Österreichs (drei Einsätze) seine Fußballschuhe nun an den Nagel.

"Kurz und knackig möchte ich euch mitteilen, dass ich mich dazu entschieden habe meine aktuelle Karriere als Fußballprofi zu beenden. Diese Entscheidung war von vielen Gedanken und Gefühlen begleitet, doch für mich ist es jetzt der richtige Zeitpunkt um 'Tschüss' zu sagen. Ich bin dankbar und stolz darauf, 13 Jahre Profifußball erlebt zu haben. Diese Zeit war geprägt von unvergesslichen Momenten in der Fußballwelt, von Höhen und Tiefen, sowie von der wundervollen Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten", erklärt Prietl in einem Post auf seinem Instagram-Account.

Der gebürtige Steirer startete seine Karriere in der Akademie Kapfenberg und schaffte dann über Gleinstätten im Sommer 2011 den Sprung in den Profifußball zum TSV Hartberg. Für die Oststeirer absolvierte er insgesamt 38 Pflichtspiele, ehe es ihn nur ein Jahr später zum mittlerweile aufgelösten SV Mattersburg weiterzog. Dort verbrachte Prietl vier Jahre als Stammkraft und stand für die Burgenländer in insgesamt 120 Partien auf dem Platz, bis er im Sommer 2016 erstmals den Sprung ins Ausland zum damaligen deutschen Zweitligisten Arminia Bielfeld wagte. Bei den Arminen etablierte sich der Mittelfeldspieler schnell als wichtiger Leistungsträger und bejubelte mit ihnen im Sommer 2021 den Aufstieg in die Bundesliga.

Ab der Saison 2021/22 wurde er zudem gemeinsam mit Fabian Klos gleichberechtigter Mannschaftskapitän und absolvierte insgesamt 54 Spiele im deutschen Oberhaus. Nach dem Abstieg der Bielefelder im Sommer 2022 reichte es in der anschließenden Saison der 2. Bundesliga noch zu 22 Partien, ehe sich Prietl für die Rückkehr nach Österreich entschied. Dort konnte er aufgrund eines Kreuzbandrisses aber nicht mehr an seine alten Zeiten anknüpfen, weswegen der Familienvater nun seinen Rücktritt erklärt. Doch gänzlich wird der 32-Jährige dem Fußballsport wohl nicht den Rücken zukehren, wie er andeutet: "Der Fußball wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich freue mich auf das was kommt und bin offen für neue Herausforderungen. Im Fußball sieht man sich ja bekanntlich immer zweimal."