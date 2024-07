Manuel Neuer, Florian Wirtz und Co.: Was haben diese Fußballer mit Handball zu tun?

Manuel Neuer zählt auch im gehobenen Alter zu den besten Fußball-Torhütern der Welt. Florian Wirtz gehört die Zukunft. Beide stehen am Abend beim EM-Viertelfinale gegen Spanien wieder im Fokus. Was viele nicht wissen: Was haben sie mit Handball zu tun?

Manuel Neuer mit seiner Frau Anika beim Tag des Handballs. IMAGO/wolf-sportfoto