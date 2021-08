Mantl vor erster Nominierung für die U 21

Wenn Stefan Kuntz am Freitag den Kader für die deutsche U 21 bekanntgibt, wird nach kicker-Informationen Torhüter Nico Mantl von RB Salzburg mit dabei sein. Zum Großteil sollen bei den ersten Qualifikationsspielen zur EM 2023 in Rumänien und Georgien bewährte Kräfte eingesetzt werden.

Dazu gehören etwa der Mainzer Jonathan Burkardt, Stuttgarts Mateo Klimowicz, Bremens Lars Lukas Mai oder Karim Adeyemi. Den Salzburger soll auch schon der neue Bundestrainer Hansi Flick im Auge haben, auch Leverkusens Florian Wirtz ist weiterhin ein Kandidat, der in beiden Aufgeboten auftauchen könnte.

Neben Mantl, der unter Manuel Baum bereits einmal in der U 20 zum Einsatz kam, sollten auch Bremens Keeper Luca Plogmann und Teamkollege Jean-Manuel Mbom wieder dabei sein, ebenso Freiburgs Yannik Keitel, Schalkes Malick Thiaw, Kölns Noah Katterbach, Bochums Armel Bella Kotchap oder Düsseldorfs Shinta Appelkamp. Auch Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko könnte ein Kandidat sein, der Dortmunder hat bereist Spiele für die U 21 absolviert. Auch bei der U-21-EM im Frühsommer stand er im Kader, blieb allerdings ohne Einsatz.

Vagnoman und Ngankam werden fehlen

Neu dabei ist Hoffenheims Angelo Stiller, der aus der 3. Liga vom FC Bayern II zur TSG gekommen war und nun die beiden ersten Saisonspiele absolvierte. Auch Fürths Maximilian Bauer geht den nächsten Schritt. Verletzt fehlen Europameister Josha Vagnoman (HSV) und Fürths Jessic Ngangkam.

Die neue Mannschaft trifft sich am Sonntagabend in Frankfurt und fliegt am Montagmorgen nach Rimini. Am kommenden Donnerstag steht in San Marino das erste Pflichtspiel an, ehe die U 21 am Sonntag darauf weiter nach Riga jettet. Zwei Tage später steigt das Spiel gegen Lettland. Zudem muss sich der Titelverteidiger in der Gruppe B gegen Israel (7. 10. in Paderborn) sowie gegen Ungarn und Polen durchsetzen.