Mantl: "Die 2. Liga ist auf alle Fälle eine Option"

Für Nico Mantl läuft es bei der U 21, der Keeper blieb bei seinen drei Einsätzen ohne Gegentor. Bei RB Salzburg kommt der gebürtige Münchner aber nicht so zum Zug - und kann sich deshalb einen Tapetenwechsel vorstellen.

Dass Nico Mantl über ein herausragendes Potenzial zwischen den Pfosten verfügt, war den Bossen von RB Salzburg bekannt. Als der Keeper im Januar 2021 von der SpVgg Unterhaching zum österreichischen Serienmeister wechselte, sollen die Mozartstädter unbestätigten Medienberichten zufolge zwei Millionen Euro Ablösesumme nach Oberbayern überwiesen haben.

Denn die Leistungen Mantls im Tor der SpVgg sprachen für sich. Der in Unterhaching ausgebildete Torhüter feierte bereits im Jahr 2018 beim damaligen Drittligisten sein Debüt in der ersten Mannschaft. Bis zu seinem Weggang bestritt er 57 Spiele, alleine in der Hinrunde der Saison 2020/21 18-mal von Beginn an (kicker-Note 2,83). In Salzburg läuft es seit seiner Ankunft aber nicht mehr so rund. Ganze fünf Spiele absolvierte er seitdem nur im Ligabetrieb. Nach dem Abschied des damaligen Stammkeepers Cican Stankovic im vergangenen Sommer hoffte Mantl auf die Rolle als Nummer eins, doch das Rennen gewann sein Landsmann Philipp Köhn.

Mantl kann sich Leihe nach Deutschland vorstellen

Keine zufriedenstellende Situation, wie Mantl am Pfingstsonntag in einer Medienrunde der U 21 zugab. Als junger Spieler, so der 22-Jährige, brauche er mehr Einsatzzeiten. "Das ist wichtig für meine Entwicklung", sagte Mantl. Deshalb könne er sich auch eine Leihe vorstellen, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Auch eine Rückkehr nach Deutschland? "Die 2. Liga ist sehr stark, sie ist auf alle Fälle eine Option", sagte er. Zunächst aber wolle er sich ganz auf die U 21 konzentrieren, anschließend soll es dann Gespräche mit den RB-Verantwortlichen geben. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2025.

Mantl vor Polen-Rückspiel: "Wir haben noch eine Rechnung offen"

Apropos U 21: In der laufenden EM-Qualifikation ist Mantl bei seinen drei Einsätzen gegen San Marino (6:0 und 4:0) sowie Ungarn (4:0) am vergangenen Freitag bisher ohne Gegentor geblieben. Ob er auch zum Abschluss am Dienstag in Lodz gegen Polen (18 Uhr, LIVE! bei kicker) zwischen den Pfosten stehen wird, sei "noch nicht abgemacht". Motiviert wäre Mantl auf jeden Fall, gewannen die Polen doch das Hinspiel in Aspach mit 4:0. "Wir haben noch eine Rechnung mit ihnen offen", kündigte der Schlussmann an. Doch für die Polen geht es im Fernduell mit Israel noch um Rang zwei und damit die Teilnahme an den Play-offs. "Es wird auf jeden Fall ein hartes Spiel", sagte Mantl.