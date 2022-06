Manske-Brüder unterschreiben in Meppen

Der SV Meppen hat Paul und Johannes Manske unter Vertrag genommen. Die Brüder kommen von Regionalligist Altglienicke an die Ems.

Der 20-jährige Paul Manske ist auf der rechten Außenbahn zu Hause und kann dort variabel offensiv wie defensiv eingesetzt werden. In 22 Regionalliga-Spielen gelangen ihm zwei Treffer. Sein älterer Bruder Johannes ist Stürmer; der 22-Jährige traf in der vergangenen Regionalliga-Nordost-Saison 13-mal in 36 Spielen. Die Brüder wurden bei Hertha BSC ausgebildet.

"Haben mit professioneller Einstellung überzeugt"

"Wir freuen uns sehr, dass wir das talentierte Bruderpaar verpflichten konnten", so Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann, der ergänzte: "Johannes hat als Offensivspieler bereits bewiesen, dass er treffen kann. Er ist vorne sehr variabel einsetzbar. Sein Bruder Paul hat in Altglienicke ebenfalls eine sehr gute Rolle gespielt. Er kann über die komplette rechte Seite Impulse setzen und bringt viel Tempo mit. Beide haben uns auch mit ihrer professionellen Einstellung überzeugt."

Johannes Manske freut sich über den persönlichen Aufstieg: "Es ist großartig, dass wir nun die Möglichkeit haben, auch in der Dritten Liga unsere Stärken zeigen zu können." Die Brüder haben jeweils einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2024 unterschrieben und freuen sich, weiterhin gemeinsam auf dem Platz stehen zu können.