Manske bleibt in Altglienicke

Paul Manske wird auch in der kommenden Saison für die VSG Altglienicke auf Torejagd gehen. Ein Jahr nach dem Wechsel vom SV Meppen in die Haupstadt, hat der Rechtsaußen seinen Vertrag bis 2025 verlängert. In der Regionalliga Nordost kam der 22-Jährige zwölfmal zum Einsatz.