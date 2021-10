"Mannschaftsschädigendes Verhalten": 76ers suspendieren Simmons

Ben Simmons wird den Philadelphia 76ers beim ersten Saisonspiel gegen die New Orleans Pelicans fehlen. Als Grund nennen US-Medien eine Auseinandersetzung mit Coach Doc Rivers.

Wie berichtet wird, soll der 60-jährige Trainer von Philadelphia Simmons der Halle verwiesen haben. Als Folge des Disputs wurde der Point Guard von den Sixers wegen "mannschaftsschädigenden Verhaltens" für das erste Saisonspiel gegen die New Orleans Pelicans am Mittwoch suspendiert.

Embiid kritisiert Simmons

Simmons war bei den 76ers erst vergangene Woche in die Saisonvorbereitung gestartet. Zuvor hatte er versucht, durch einen Streik einen Vereinswechsel zu erzwingen, was Center Joel Embiid zu einer scharfen Kritik veranlasst hatte. "Die Situation ist enttäuschend, an der Grenze zur Respektlosigkeit gegenüber all den Jungs, die hier draußen um ihr Leben kämpfen", hatte der Kameruner kein Blatt vor den Mund genommen. Die Teams seien schließlich "immer um ihn herum aufgebaut" worden.

Die NBA startet in der Nacht auf Mittwoch in ihre 75. Saison. Den Auftakt macht Meister Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets (1.30 Uhr). Später empfangen die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James die Golden State Warriors.