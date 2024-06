Mannschaftsfoto in Bad Cannstatt: Auf eine Zimtschnecke beim Ex-Kollegen

Der frühere DFB-Reporter Marko Schumacher betreibt heute ein Café im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt. Vor dem EM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Ungarn kam es zum Klassentreffen bei Zimtschnecke und Kaffee.

Am Mittwoch ist beim kicker Produktionstag. Von früh morgens bis spät abends wird an diesem Tag an der aktuellen Donnerstagsausgabe gewerkelt. Und natürlich steht die Welt auch am Mittwoch nicht still - die digitalen Kanäle des kicker müssen ebenso mit Inhalten bespielt werden wie an allen anderen Tagen der Woche. Gerade in Zeiten einer Heim-EM.

Dennoch gab es am Mittwoch diesmal ein Zeitfenster, in dem wir vom D-Team - so heißt bei uns intern das Reporterteam, das die DFB-Elf begleitet - uns vor dem zweiten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn mal für eine Stunde aus der Produktion rausziehen konnten. Der Spielort Stuttgart bot uns nämlich die Möglichkeit, bei einem guten Bekannten vorbeizuschauen: Bei Marko Schumacher, der früher für die Stuttgarter Nachrichten unter anderem über das DFB-Team berichtet hat, ehe er einen Lebensplan B einschlug und in Bad Cannstatt ein Café eröffnete.

Bislang hatte sich nie eine Gelegenheit ergeben, dort mal auf einen Kaffee einzukehren. Das war Mittwoch anders - und als wir um die Ecke bogen und den Außenbereich einsehen konnten, entdeckten wir bereits aus der Ferne: Mit der Idee waren wir nicht allein. Zahlreiche Reporterkollegen anderer Medien saßen ebenfalls bei Marko auf der Terrasse, tranken Kaffee, aßen Zimtschnecken oder - wenn man zur Fraktion der Gesundheitsbewussten gehörte - einen Salat und tauschten sich mit dem geschätzten Ex-Kollegen aus, der zwischen der Annahme der Getränkegroßlieferung und der Organisation der Bestellungen auch noch Zeit für seine Gäste fand.

Rückkehr nach Bad Cannstatt zum Viertelfinale?

Bevor wir zu Fuß Richtung Stadion aufbrechen mussten, durfte eins natürlich nicht fehlen: Das obligatorische Mannschaftsfoto. Einen lieben Dank an dieser Stelle für die nette Dame, die den Plausch mit ihrem Begleiter kurz unterbrach, um auf den Auslöser zu drücken!

Für mich steht fest: Es war zwar mein erster, aber sicher nicht mein letzter Besuch in Markos Café. Und das liegt nicht nur an den exzellenten Zimtschnecken, die mir Energie für die Reporterschicht am Abend lieferten, sondern vor allem an der Gastfreundschaft. Schade nur, dass Marko sein Café nicht bei mir ums Eck aufgemacht hat. So aber weiß ich zumindest, wohin ich gehen kann, wenn mich die Wege als Reporter mal wieder nach Bad Cannstatt führen. Im Viertelfinale dieser EM könnte es wieder soweit sein, wenn die deutsche Mannschaft weiter so erfolgreich ist wie in den ersten beiden Spielen dieser EM.