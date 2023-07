"Mannschaft werden, 3. Liga annehmen": Beierlorzer beim Jahn vorgestellt

Nach dem Abstieg in die 3. Liga wagt Jahn Regensburg den Neustart mit einer umgekrempelten Führungsriege. Bei seiner Vorstellung formulierte der neue Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer zwei zentrale Ziele.

"Es war eine Entscheidung, die alternativlos war - Achim ist der Wunschkandidat auf dieser Position", erklärte Jahn Regensburgs Aufsichtsratsvorsitzender Hans Rothammer am Montag auf der Pressekonferenz, die zur Vorstellung des neuen Sport-Geschäftsführers Achim Beierlorzer einberaumt worden war.

Bereits Ende Mai hatte der künftige Drittligist verkündet, mit Beierlorzer auf dieser Position in die neue Saison zu gehen, nachdem man zuvor Vorgänger Tobias Werner nach nur knapp sechsmonatiger Amtszeit freigestellt hatte. "Die Entscheidung, dass wir auf der Position des Sport-Geschäftsführers eine Veränderung vornehmen wollen, ist im Laufe der letzten Spielzeit gefallen. Vor dem Hintergrund, dass der Abstieg schon so gut wie besiegelt war", erklärte Rothammer.

Beierlorzer hat eine "emotionale Welle" losgetreten

Mit der Installation Beierlorzers, der "den Jahn kennt und die Spielphilosophie mitentwickelt hat", sei im Umfeld der Regensburger laut Rothammer eine "emotionale Welle eingetreten". Der Schleier, der sich mit dem Abstieg, der Trainerfrage und der vakanten Geschäftsführer-Position über die Regensburger gelegt habe, habe seit der Bekanntmachung der Anstellung Beierlorzers "Risse bekommen".

Beierlorzer ist in Regensburg bestens bekannt aus seiner Zeit als Trainer, als er die Oberpfälzer von 2017 bis 2019 betreute und den Aufsteiger mit Platz fünf und Platz acht in der 2. Bundesliga etablierte, ehe er sich als Trainer gen Köln verabschiedete. Diese gemeinsame Vergangenheit habe ihm die Entscheidung zugunsten des Jahn vereinfacht, wie der 55-Jährige auf der Pressekonferenz erklärte.

"Ich hatte in meinen ersten zwei Jahren hier beim SSV Jahn meine bisher schönste und erfolgreichste Zeit in meiner Karriere. Insofern war diese Emotionalität und Verbundenheit immer da, ich habe stets den Verein verfolgt und war auch öfter bei Spielen im Jahnstadion Regensburg", so Beierlorzer, der erklärte: "Der Kontakt ist nie wirklich abgerissen. Dann wurde ich kontaktiert, mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, die Position des Geschäftsführers Sport zu übernehmen."

Es sei an der Zeit gewesen, nach seinen Erfahrungen als Trainer eine neue Aufgabe zu übernehmen und "einen Verein ganzheitlich mitzugestalten und nun die Geschicke des Vereins zu lenken". Sein Plan sehe es langfristig vor, "einen wertebasierten und -orientierten Verein mit einer klaren Spielphilosophie auf einen erfolgreichen Weg zu bringen".

Beierlorzer formuliert zwei zentrale Ziele

Kurzfristig gelte es jedoch, mit dem neuen Cheftrainer Joe Enochs, mit dem Beierlorzer gemeinsam den Fußballehrer-Lehrgang absolvierte, die vielen Neuzugänge zu einer Einheit zu formen. "Wir müssen eine Mannschaft werden, wir müssen zusammenhalten und auf dem Platz müssen wir immer alles für den Verein geben", laute die klare Zielsetzung, die Beierlorzer noch um einen warnenden Hinweis ergänzte.

"Der zweite Aspekt ist, die 3. Liga anzunehmen. Der größte Fehler wäre es, jetzt den Wiederaufstieg als Ziel zu formulieren. Damit würden wir den Verein und die Mannschaft unter Druck setzen. Das ist ein Fehler, den immer wieder andere Vereine gemacht haben.", so Beierlorzer, der aber auch unterstrich: "Wir haben als Vereinswert festgelegt, ambitioniert zu sein. Und das sind wir, definitiv. Die Spieler, die zu uns gekommen sind, sind auch alle ambitioniert und wollen den nächsten Schritt gehen. Wir werden ehrgeizig in die Saison gehen und bestmögliche Ergebnisse einfahren." Nichtdestotrotz gelte: "Mannschaft werden, Liga annehmen.”

Fast fünf Wochen bleiben ihm und Enochs nun für dieses Vorhaben, die bisher 14 Neuzugänge zu einer Mannschaft zu formen, am Wochenende vom 4. bis 6. August beginnt die neue Drittliga-Spielzeit. Zuvor stehen gegen Fortuna Köln (5.7.), den ASV Cham (8.7.), den Chemnitzer FC (14.7.), den VFC Plauen (21.7.) und Beierslorzers Ex-Klub FC Augsburg (29. 7.) noch insgesamt fünf Testspiele, ein Trainingslager in Bad Gögging (16. - 21.7.) sowie die erste Runde im Landespokal (1. oder 2. August) an.