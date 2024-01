Mannheims wegweisendes Duell - Bielefeld beim Jahn: Das bringt der Drittliga-Spieltag

Für Waldhof Mannheim steht am Freitagabend das nächste richtungsweisende Spiel an. Jahn Regensburg kann am Samstag vorübergehend wieder Erster werden. Das bringt der Drittliga-Spieltag.

Den Start ins neue Jahr hatte man sich bei Waldhof Mannheim anders vorgestellt. Trotz der Verpflichtungen von Terrence Boyd und Kevin Goden blieben die Kurpfälzer gegen Lübeck (1:2) und Dresden (0:2) punktlos. Nun kommt es zum ganz wichtigen Spiel beim HFC am Freitagabend (19 Uhr). Halle steht auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz und vier Punkte vor dem Waldhof. Mit Ausnahme von Jonas Carls (Gelb-Sperre) kann Trainer Rüdiger Rehm - auf den der Druck wieder wächst - auf seinen ganzen Kader zurückgreifen.

Der Erfolgslauf von Jahn Regensburg fand unter der Woche in Dortmund (0:1) ein Ende - damit mussten die Oberpfälzer auf die Tabellenführung abgegeben. Am Samstag (14 Uhr) bietet sich die Möglichkeit, mindestens für eine Nacht wieder Erster zu werden, ein Punktgewinn gegen kriselnde und im neuen Jahr noch sieglose Bielefelder vorausgesetzt. Die reisen mit Wut an: "Wir müssen dringend punkten, es ist Abstiegskampf", sagt Kapitän Fabian Klos.

Hält Ulms Höhenflug gegen Duisburg?

Verantwortlich für den jüngsten DSC-Tiefschlag ist der SSV Ulm. Die Spatzen belegen Rang drei, können nun wohl wieder wieder auf Dennis Chessa und Leonardo Scienza setzen und haben eine vermeintlich leichte Aufgabe vor sich: Der MSV Duisburg kommt. Die abstiegsbedrohten Zebras müssen indes auf den gesperrten Joshua Bitter (Rote Karte) verzichten.

Hinter dem Dritten Ulm und dessen unmittelbare Verfolger Essen und Ingolstadt lauern mehrere Klubs - unter anderem der FC Ingolstadt (ohne die erkrankten Thomas Rausch und Stephan Schröck) und der 1. FC Saarbrücken (ohne den Rot-gesperrten Julius Biada), die sich am Samstag im direkten Duell gegenüberstehen. Auch der SC Verl richtet den Blick nach oben und bekommt es parallel mit Schlusslicht SC Freiburg II zu tun - und will den Breisgauern mit ähnlicher stabiler Defensive begegnen wie zuletzt: "Es muss nicht immer Hurrafußball sein", sagt SCV-Trainer Alexander Ende.

Am Samstag sind außerdem die Tabellen-Mittelfeldteams Viktoria Köln und die SpVgg Unterhaching (im direkten Duell) und später am Samstag (16.30 Uhr) Erzgebirge Aue gefordert, das den VfB Lübeck empfängt.

Verfolger und Tabellenführer Dresden im Einsatz

Am Sonntag (13.30 Uhr) hat Essen die Möglichkeit, die gute Ausgangslage im Kampf um Rang drei zu festigen. RWE (Kapitän Vinko Sapina: "Alle sind heiß wie Frittenfett") tritt beim aus Regionalliga-Zeiten bestens bekannten Rivalen Münster an. Später dann (16.30 Uhr) ist Tabellennachbar Sandhausen, das in diesem Jahr zwei Siege ohne Gegentore holte, bei 1860 München gefordert. "Mit vier Punkten aus zwei Spielen sind wir einigermaßen zufrieden. Jetzt gilt es weiterzumachen und gegen den SVS nachzulegen", sagt Coach Argirios Giannikis. Den Abschluss macht dann Dynamo Dresden: Die Sachen sind unter der Woche Tabellenführer geworden und wollen diese Positionierung am liebsten nie mehr hergeben - zum Abschluss des Spieltags (19.30 Uhr) kommt der BVB II an die Elbe.