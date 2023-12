Mannheims Sieglosserie hält - Duisburgs Last-Minute-Lebenszeichen - SVS schließt zu RWE auf

Während Mannheim im letzten Moment den Ausgleich kassierte und nun neun Spiele sieglos ist, sendete Duisburg im Kellerduell gegen Lübeck in der Nachspielzeit mit dem 1:0 ein Lebenszeichen. Aue verspielte ein 2:0 in Bielefeld und muss Sandhausen vorbeiziehen lassen, das das Verfolgerduell in Essen gewann.

In Unterhaching ging am Freitagabend nichts, am Samstag rollte der Ball aber in den Drittliga-Stadien. Mit Blick nach oben nicht wirklich rund für Essen. RWE, zuvor punktgleich mit Verl auf Rang drei, musste sich im Verfolgerduell dem SV Sandhausen 1:2 geschlagen geben. Doppeltorschütze war mit El-Zein ein gebürtiger Essener. Unter Jens Keller ist der SVS seit sechs Spielen ungeschlagen, gewann zuletzt dreimal hintereinander und zieht an RWE vorbei.

Ärger über das 2:2: Dotchev fliegt in Bielefeld

Sandhausen hat jetzt wie Essen 27 Punkte auf dem Konto, einen Zähler weniger weist Aue auf. Dabei war der FC Erzgebirge in Bielefeld zunächst äußert effektiv. Danhof traf und bereitete das 2:0 von Bär vor, ehe sich die Arminia mit dem Pausenpfiff durch Shipnoski zurückmeldete. Eine Viertelstunde vor Schluss glich Mizuta zum 2:2 aus - sehr zum Ärger von Drittliga-Rekord-Trainer Pavel Dotchev, der sich die hektische Schlussphase von der Tribüne aus ansehen musste (Gelb-Rot).

Nicht näher an Aue kommt Saarbrücken heran, dass sich nach der Nullnummer unter der Woche gegen Duisburg auch gegen Münster mit einem 0:0 begnügen musste, obwohl die Preußen ab der 57. Minute nach Gelb-Rot gegen Kok in Unterzahl agierten.

Später Nackenschlag für Mannheim - Last-Minute-Jubel in Duisburg

In der Abstiegszone bleibt die Situation für Mannheim prekär, die Sieglosserie der Rehm-Elf hält an. Auch im neunten Spiel in Folge ging Waldhof nicht als Sieger vom Platz. Dabei sah es gegen Ingolstadt nach dem frühen Hacken-Tor von Okpala lange nach dem ersehnten Dreier aus, ehe Testroet den SVW in der Nachspielzeit mit dem 1:1 aus allen Träumen riss.

Ganz anders verlief es in Duisburg, der MSV feierte in der Nachspielzeit im Kellerduell mit Lübeck durch ein Tor von Youngster Castaneda den so sehr erhofften zweiten Saisonsieg. Lübeck bleibt bei 14 Punkten stecken, die Zebras haben nun zwölf Zähler auf dem noch mauen Konto. Der Abstand zu Halle, das durch den Spielausfall in Unterhaching ein Spiel weniger hat, beträgt immer noch satte fünf Punkte.