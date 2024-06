Mannheims Bolay geht mit Münster ins Abenteuer zweite Liga

Preußen Münster hat den ersten externe Neuzugang präsentiert: Linksverteidiger Luca Bolay wechselt von Waldhof Mannheim an die Hammer Straße.

Seit Januar 2023 spielte Luca Bolay bei Waldhof Mannheim: In der abgelaufenen Saison absolvierte er zwölf Spiele in der 3. Liga für die Kurpfälzer, in denen er zehnmal startete (kicker-Notendurchschnitt 3,00). Dabei verzeichnete der Linksverteidiger drei Torvorlagen. Nun zieht es ihn eine Liga höher: Hatte er mit den Mannheimern noch lange um den Ligaverbleib in der dritthöchsten Spielklasse gekämpft, wechselt Bolay nun zu Preußen Münster.

Beim Aufsteiger ins Bundesliga-Unterhaus, der am letzten Spieltag der Saison den Durchmarsch perfekt machte, freut man sich über die Verpflichtung des 21-Jährigen: "Wir beobachten Luca und seine Entwicklung schon über einen längeren Zeitraum und sind davon überzeugt, dass er hier bei uns die nächsten Schritte gehen kann. Mit seiner Persönlichkeit und seinen fußballerischen Fähigkeiten passt er sehr gut in unser Anforderungsprofil und in unsere Mannschaft", so der neue Geschäftsführer Ole Kittner.

Bolay wurde ausgebildet beim Karlsruher SC

Auch Bolay blickt zuversichtlich auf seine neue Aufgabe in Westfalen: "Wir hatten sehr gute Gespräche und von der ersten Sekunde an hatte ich große Lust auf diesen Verein, das Stadion und seine Fans." In der zweiten Liga spielte er sogar bereits einmal: Damals noch im Trikot seines Jugendvereins Karlsruher SC, als er im Oktober 2022 bei der 1:2-Heimniederlage der Karlsruher gegen den späteren Bundesligaaufsteiger Darmstadt kurz vor Spielende eingewechselt wurde.

In Münster erhofft sich Bolay, der zwischenzeitlich auch eine Saison in der Regionalliga Bayern für den 1. FC Nürnberg II auflief, mit Sicherheit mehr Einsatzzeiten in Liga 2 als bei seinem Jugendverein.