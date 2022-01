Mannheimer "Trotzreaktion" für die Moral

Durch ein Remis beim SV Meppen bleibt Waldhof Mannheim weiter hinter den Aufstiegsrängen. Für Trainer Patrick Glöckner ist der Punkt dennoch "eine gute Sache".

Ein Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen lautet die aktuelle Ausbeute Waldhof Mannheims. Eine vermeintlich dürftige Bilanz für die großen Ziele des Traditionsvereins. Glöckner nimmt die Situation aber locker. "Man kann die Statistik immer eher negativ oder eher positiv drehen. Ich bin einer, der denkt, dass man positiv beurteilen muss." Dieser Haltung entsprechend fiel auch sein Fazit zur 1:1-Punkteteilung in Meppen aus: "Hier in Meppen einen Punkt mitzunehmen, ist immer eine gute Sache."

Köpfe nach dem Rückstand oben

Besonders die Reaktion seiner Mannschaft auf den frühen Rückstand habe ihm dabei imponiert: "Normalerweise gehen die Köpfe dann runter, bei uns war es heute andersrum." Tatsächlich hatte sein Team sich nach dem 0:1 immer besser in die Partie gearbeitet und über weite Strecken der ersten Hälfe das Spielgeschehen kontrolliert. Somit habe Mannheim verdientermaßen "nach dem 1:1 noch die ein oder andere gute Chance herausgearbeitet, die wir leider nicht gemacht haben".

Recht erhielt der Trainer von seinem Schützling Alexander Rossipal, der ebenso betonte, das man ein 1:1 in Meppen erstmal mitnehmen müsse. Auch für den Außenverteidiger habe es einige Momente "kurz nach der Halbzeit und kurz vor der Pause, in denen wir hätten in Führung gehen können" gegeben, dennoch sei er "erstmal zufrieden", da die Reaktion Mannheims nach der englischen Woche und "dem Dämpfer am Dienstag" gut gewesen sei und "für die Moral" des Teams spreche.

Mannheim mit einem "Schritt in die richtige Richtung"

Aufgrund dieser "Trotzreaktion" und dem Willen seiner Schützlinge, sich "dagegen zu stemmen und nicht zu akzeptieren, dass wir 0:1 hinten liegen", zeigte sich Glöckner trotz des verpassten Sprungs auf den Relegationsplatz "im Großen und Ganzen zufrieden". Und auch auf auf ein finales Fazit konnten sich der 45-Jährige und sein Außenverteidiger einigen: "Ein Schritt in die richtige Richtung."