Mannheim verpflichtet Klünter: "Ich brenne unheimlich"

Waldhof Mannheim hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Lukas Klünter wird künftig für die Kurpfälzer spielen.

Ein halbes Jahr befand sich Lukas Klünter auf Vereinssuche, im Sommer 2023 war sein Vertrag bei Arminia Bielefeld ausgelaufen. Nun ist er fündig geworden. Ab sofort wird der Rechtsverteidiger, der auch zentral in der Defensive und auf dem rechten Offensivflügel spielen kann, das Trikot von Waldhof Mannheim tragen und in der 3. Liga spielen.

"Wir haben in den letzten Wochen intensiv an der Verpflichtung von Lukas gearbeitet. Er ist defensiv vielseitig einsetzbar, sehr schnell und bringt viel Leidenschaft mit", sagt Sport-Geschäftsführer Tim Schork in einer Mitteilung des abstiegsbedrohten Drittligisten. "Er ist erfahren, aber nicht satt und freut sich jetzt wieder auf dem Platz zu stehen und uns zu helfen."

Bundesliga-Spiele in Köln und bei Hertha

Klünter bringt viel Erfahrung in die Quadratestadt mit. Der 27-Jährige absolvierte für den 1. FC Köln und Hertha BSC insgesamt 77 Bundesliga-Spiele (zwei Tore). Hinzu kommen 23 Zweitliga-Partien für Bielefeld und 52 Regionalliga-Einsätze für Köln II und Hertha II. Ausgebildet wurde der gebürtige Euskirchener nach seinen fußballerischen Anfängen in seiner Heimatstadt auch in Bonn, ehe er über die U 19 des 1. FC Köln den Weg auf die Profiebene fand.

"Ich brenne unheimlich auf diese Aufgabe hier in Mannheim und freue mich über das gezeigte Vertrauen in meine Person", sagt Klünter selbst.

Beim Waldhof ist Klünter nach Kevin Goden und Terrence Boyd der dritte Winter-Neuzugang. Außerdem gaben die Kurpfälzer am Mittwochabend bekannt, dass Marco Antwerpen trotz des jüngsten 4:1-Befreiungsschlags bei Halle Cheftrainer Rüdiger Rehm beerbt. Die Chance zum Debüt hat Klünter am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Mannheim im heimischen Carl-Benz-Stadion Preußen Münster empfängt.