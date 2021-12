Mannheim verliert Verfolgerduell in Wolfsburg - Eisbären bestehen auch in Köln

Mannheim verlor am 36. Spieltag das Verfolgerduell bei den Grizzlys aus Wolfsburg, das den Spieß am Dienstagabend genauso umdrehte wie Spitzenreiter Berlin beim Traditionsduell in Köln. Im Keller gewannen Schwenningen und Bietigheim zum zweiten Mal in Folge.

Erzielte in Köln den Ausgleich: Berlins Blaine Byron (li.). imago images/Andreas Gora