Mannheim verlängert mit Kobylanski

Drittligist SV Waldhof Mannheim setzt weiter auf Martin Kobylanski. Der 30 Jahre alte Spielmacher habe einer Vertragsverlängerung zugestimmt, teilte der Klub am Sonntag mit. In der abgelaufenen Spielzeit kam Kobylanski, der erst im Winter von der VSG Altglienicke gekommen war, in 14 Einsätzen auf vier Scorerpunkte. "Ich denke, jeder hat gesehen, welche Bedeutung Martin auf unser Spiel haben kann", sagte der Technische Leiter Sport, Anthony Loviso. "Er kann vorangehen und unser Spiel auch in der neuen Saison bereichern."