Mannheim verlängert mit Karbstein

Der in Liga drei abstiegsbedrohte SV Waldhof Mannheim sorgt bei einer wichtigen Personlie für Klarheit. Wie der Tabellen-16. am Montagmittag bekanntgab, hat Innenverteidiger Malte Karbstein seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Der 25-Jährige stand in der laufenden Saison in 13 Spielen auf dem Feld und erzielte zwei Tore. Über die Dauer des neuen Arbeitspapiers machten die Mannheimer keine Angaben.