Mannheim trennt sich von Hawkins und Goden

Der SV Waldhof Mannheim geht ohne Jalen Hawkins in die kommende Saison. Wie der Drittligist bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem Rechtsaußen in "beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst. Kevin Goden zieht es derweil nach Aachen.

Nicht länger in Mannheim aktiv: Jalen Hawkins und Kevin Goden (v. li.). imago images (2)

34 Drittligaspiele absolvierte Jalen Hawkins in der vergangenen Saison für die Mannheimer, denen er sich erst zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit aus Ingolstadt angeschlossen hatte. Knapp ein Jahr später steht nun fest, dass sich der gebürtige Regensburger nach einem neuen Arbeitgeber umschauen muss.

Hawkins-Trennung nach "offenem und konstruktiven Austausch"

"Nach einem offenen und konstruktiven Austausch in den vergangenen Tagen", so schreibt es der Drittligist auf seiner Homepage, seien die beiden Parteien "zu dem Entschluss gekommen, den laufenden Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufzulösen". Ursprünglich wäre das Arbeitspapier des 23-Jährigen noch bis zum 30. Juni 2025 gültig gewesen.

Neben vier Treffern steuerte Hawkins zwei direkte Torvorlagen im Trikot des SVW bei, der die Saison 2023/24 nur drei Punkte vor der Abstiegszone beendete. Zudem brachte es der Rechtsaußen auf einen kicker-Notenschnitt von 3,38.

Goden hat "richtig Bock" auf Aachen

Hawkins ist indes nicht der einzige Offensivspieler, dessen Abgang am Samstagnachmittag verkündet wurde. Auch Kevin Goden, der zum Jahresbeginn nach Mannheim gewechselt war, verlässt den Vorjahres-16. nach einem kurzen Intermezzo und schließt sich Alemannia Aachen an.

"Ich habe richtig Bock auf die Euphorie, die hier in Aachen entstanden ist. Das, was die Verantwortlichen hier aufgebaut haben, macht große Lust auf den Verein", lässt sich Goden in der Aachener Pressemitteilung zitieren.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

Der 25-Jährige, über dessen Ablöse Stillschweigen vereinbart wurde, erzielte in acht Partien für Mannheim ein Tor, bereitete zwei Treffer vor und ist nach Bentley Baxter Bahn der nächste Mannheimer, den es in diesem Sommer an den Tivoli zieht.