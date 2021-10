Mannheim siegt im Topspiel und ist Zweiter - 1860 im Rausch - SVWW siegt im Spiel eins nach Rehm

Mannheim gelang im Topspiel der 3. Liga gegen Saarbrücken ein knapper Sieg, Waldhof ist nach dem Derby-Erfolg Zweiter. 1860 München hat nach dem Pokal-Coup gegen Schalke mächtig nachgelegt. Wiesbaden gewann im Spiel eins nach Rüdiger Rehm in Braunschweig, das auf Rang drei abrutscht.

Boyamba schießt Mannheim auf Platz zwei - FCS-Auswärtsserie endet

Platz fünf gegen Platz drei, die beste Heimmannschaft Mannheim empfing die auswärts noch ungeschlagenen Saarbrücker - für die setzte es durch das Tor des Tages in einer umkämpften Partie die erste Pleite in der Fremde. Waldhof, das nun seit sieben Spielen ungeschlagen ist, schiebt sich zumindest zunächst auf Rang zwei und bleibt Magdeburg auf den Fersen.

SVWW überrascht Braunschweig im Spiel eins nach Rehm

Nach fünf Spielen ohne Niederlage mit elf Zählern hat es Braunschweig wieder erwischt - 1:2 gegen Wiesbaden. Der SVWW lag nach der Trennung vom langjährigen Trainer Rüdiger Rehm schon nach 23 Minuten mit 2:0 in Führung, stand danach in der Abwehr sicher und ließ den BTSV nicht zur Entfaltung kommen. Nach Lauberbachs Anschluss (54.) hoffte die Eintracht, konnte sich aber auch gegen am Ende dezimierte Gäste (Rot gegen Taffersthofer) nicht entscheidend durchsetzen. Braunschweig muss Rang zwei abgeben, Wiesbaden ist nur noch zwei Zähler hinter den Löwen.

Duisburg bleibt auf einem Abstiegsplatz stecken

Beim MSV Duisburg hat der Trainerwechsel im Gegensatz zu Wiesbaden noch nicht richtig gefruchtet. Dem 1:1 gegen den FCK folgte für die Zebras ein 1:2 in Halle. Ademis Elfmetertreffer sieben Minuten vor dem Schluss reichte nicht mehr, weil Bouhaddouz in der Nachspielzeit am Querbalken scheiterte. Der MSV bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Lex startet den Rausch der Löwen

Nach dem Pokal-Coup gegen Schalke (1:0) hat 1860 auch in der Liga in die Spur gefunden - und wie! Mit 6:0 bezwangen die Sechziger nach zuvor sieben sieglosen Spielen den SC Freiburg II. Die Löwen zeigten sich von Beginn an bissig, belohnten sich früh durch Pokal-Held Lex, legten durch Mölders noch vor der Pause nach und spielten sich im zweiten Durchgang in einen Rausch. 1860 klettert an Freiburg II, das nun auf einem Abstiegsplatz steht, vorbei.

Aufsteigerduell geht an die Viktoria

Im Aufsteigerduell behielt Viktoria Berlin gegen Dortmund II mit 2:1 die Oberhand und rückt am BVB in der Tabelle im Verfolgerfeld vorbei.