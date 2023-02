Mannheim rückt auf - Bayreuth stoppt Osnabrück - FCI beendet Misserfolgsserie

Was für ein Spieltag: Seriensieger Osnabrück gab gegen Bayreuth einen 2:0-Vorsprung noch komplett aus der Hand, kriselnde Ingolstädter gewannen ein wildes Spiel in Saarbrücken. Elversberg bleibt auf Kurs, Dresden kommt über ein Remis nicht hinaus.

Der VfL Osnabrück sah beim 300. Drittliga-Spiel von Heider lange Zeit wie der sichere Sieger aus: Dank Toren von Tesche (10.) und Engelhardt (52.) schienen die Lila-Weißen gegen die SpVgg Bayreuth auf dem Weg zum siebten Liga-Sieg in Folge. Doch die Niedersachsen machten die Rechnung ohne den Aufsteiger. Fenninger (76.), Zejnullahu (86.) und Diawusie (90.+4) holten den VfL aus Wolke sieben. So bleibt Osnabrück im Mittelfeld stecken, Bayreuth feierte im Keller einen ganz wichtigen Dreier.

Bech schießt Ingolstadt zum Sieg in Saarbrücken - Mannheim zieht gleich

Ebenfalls eine spektakuläre Partie lieferten sich der 1. FC Saarbrücken und der FC Ingolstadt. Nach einer wilden Partie, in der mehrfach die Führungen wechselten, jubelten letztendlich die Schanzer, die mit 4:3 die Oberhand behielten und den ersten Dreier des Jahres einfuhren. Mann des Tages bei den Oberbayern war Angreifer Bech, der gleich drei Treffer (1, 68., 80.) erzielte. Das vierte Tor steuerte Testroet (51.) bei. Saarbrücken konnte zwischenzeitlich in der Partie zweimal in Führung gehen, stand am Ende aber mit leeren Händen da.

Den Ausrutscher Saarbrückens nutzte Waldhof Mannheim aus: Die Kurpfälzer gewannen ihr Heimspiel gegen den SV Meppen mit 3:1 und zogen dann Punkten mit den Saarländern gleich (je 39). Der SVW ließ sich auch von dem frühen Rückstand durch Pourié (10.) nicht beirren, Winker (23.), Martinovic (31.) und Fridolin Wagner (90.+3) schossen den letztendlich souveränen Dreier heraus. Während der Waldhof nun die Aufstiegsränge wieder im Blick hat, rutscht Meppen immer tiefer in den Abstiegssumpf.

Elversberg bleibt auf Kurs - Rückschlag für Dresden

Auf Kurs blieb Spitzenreiter SV Elversberg, der dank gnadenloser Effizienz mit 2:0 beim FSV Zwickau gewann und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze dank der Patzer der Konkurrenten auf zwölf Punkte auf Rang drei ausbaute. Zwar war auch der SC Freiburg II erfolgreich (2:0 gegen den MSV Duisburg), doch der "kleine" SCF ist nicht zum Aufstieg berechtigt. Zwickau schrieb immerhin im Vorfeld der Partie positive Nachrichten, die Schwäne verpflichteten Ronny Thielemann als neuen Chefcoach.

Einen Rückschlag musste dagegen Dynamo Dresden hinnehmen. Die Sachsen kamen gegen Viktoria Köln nicht über ein 1:1 hinaus und verpassten es, nach Punkten mit Mannheim und Saarbrücken gleichzuziehen. Die Domstädter gingen durch Meißner in Führung (12.), Borkowski glich unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.+2) aus. In Hälfte zwei wogte die Partie weiter hin und her, doch Dresden hätte als Sieger vom Feld gehen müssen. Doch Kutschke ließ vom Punkt die Riesenchance auf den Dreier liegen (67.), so blieb es bis zum Schlusspfiff beim 1:1.