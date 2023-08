Mannheim: Profivertrag für 18-jährigen Okpala

Der SV Waldhof Mannheim hat Eigengewächs Kennedy Okpala mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige überzeugte in der Vorbereitung.

Im März stand Kennedy Okpala zum ersten und bisher einzigen Mal im Spieltagskader des SV Waldhof Mannheim, im Sommer unterschrieb der 18-jährige Offensivspieler einen Fördervertrag bei seinem Jugendverein. In der Vorbereitung auf die laufende Drittliga-Spielzeit war er bereits Teil der Profi-Mannschaft und unterzeichnete am Dienstag nun seinen ersten Profivertrag.

"Kenny hat die gesamte Vorbereitung mit unserer Mannschaft bestritten und vom ersten Tag an einen positiven Eindruck hinterlassen", erklärt Sport-Geschäftsführer Tim Schork in einer Vereinsmitteilung. "Auch bei den Testspielen hat er im Herrenbereich wichtige Erfahrungen sammeln können und wir haben weitere Erkenntnisse gewonnen. Nun wollen wir ihm die Chance geben und haben ihn daher mit einem Profivertrag ausgestattet."

Spielpraxis in der neu formierten U 21

Okpalas Unterschrift ist perspektivisch zu sehen, soll er laut Schork "auch unsere neu formierte U21 unterstützen und so in diesem Alter wichtige Spielpraxis sammeln". "Er hat die Voraussetzungen, um in Zukunft auch in unserer Profimannschaft Einsätze zu sammeln. Ich bedanke mich bei allen Wegbegleitern aus unserer Jugendabteilung und hoffe, dass dies eine Signalwirkung hat“, so Schork weiter.

"Zunächst einmal möchte ich mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken. Ein besonderes Dankeschön geht an meine Familie, die mich auf meinen Weg hierher immer unterstützt hat", sagt Okpala. "Ich freue mich sehr, dass ich nun meinen ersten Profivertrag im Herrenbereich unterschrieben habe. Ich werde hart an mir arbeiten, damit ich mich weiterentwickeln kann und so der Mannschaft weiterhelfe."