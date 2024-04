Sechserpack in der zweiten Halbzeit: Mannheim fertigt Haching ab und setzt Serie fort

Waldhof Mannheim hat den dritten Sieg in Folge in der 3. Liga gefeiert und damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. Beim 6:1 gegen die SpVgg Unterhaching drehten die Hausherren nach dem Seitenwechsel auf.

Mannheims Trainer Marco Antwerpen nahm nach dem 2:1-Erfolg beim BVB II, dem vierten ungeschlagenen Spiel hintereinander, zwei Veränderungen an der Startelf vor: Karbstein kehrte nach Gelbsperre in die Viererkette zurück und verdrängte Jans (Bank). Außerdem fehlte Rieckmann, Doppeltorschütze gegen Dortmund, gelbgesperrt (10. Gelbe Karte), für ihn rückte Wagner nach.

Haching-Coach Marc Unterberger legte nach der 0:3-Heimpleite gegen Ingolstadt die leisen Hoffnungen auf den Aufstieg endgültig ad acta. Gegen Mannheim vertraute er trotzdem beinahe der gleichen Startelf, lediglich zwei Wechsel gab es: Stark spielte für den gelbgesperrten Waidner, Krattenmacher rückte wieder in die Startelf und verdrängte Fetsch auf die Bank.

Kellers Hacke gegen den Leerlauf

Den Zuschauern im stimmungsvollen Carl-Benz-Stadion bot sich zunächst wahrlich kein Fußball-Leckerbissen. Zwar hatte sich Mannheim offensichtlich etwas vorgenommen, doch es dominierten die Defensivreihen, vor den Toren passierte nur wenig. Karbstein setzte einen ersten Abschluss per Kopf neben das Tor (28.), eine Minute später jagte Schwabl einen Volley drüber. Danach war wieder viel Leerlauf, es dominierte der Kampf.

Es schien mit einem 0:0 in die Kabinen zu gehen, ehe Keller mit einem Geniestreich die Hausherren schockte: Nach einer guten Freistoßgelegenheit für Kobylanski konterte die Spielvereinigung, Krattenmacher bediente Keller, der den Ball mit der Hacke zur Führung im Tor unterbrachte (45.+2).

Waldhof spielt sich in einen Rausch

Nach der Pause bot der Waldhof dann ein ganz anderes Bild, Abifades Ausgleichstreffer in der 51. Minute sollte der Auftakt für einen Sturmlauf der Kurpfälzer sein; der Stürmer hatte nach Wagners Kopfball an die Latte zum 1:1 abgestaubt. Da auch Unterhaching offensiv aktiv wurde, sollte das Spiel deutlich an Attraktivität gewinnen: Krattenmacher scheiterte erst im Eins-gegen-eins an Hanin (55.), bei der folgenden Ecke schoss Westermeier knapp daneben (56.), später köpfte Schifferl völlig frei in die Arme von Hanin (59.).

Danach übernahm Mannheim endgültig das Kommando - und wie! Kobylanski drehte das Spiel mit einem Traumtor, bei dem er den Ball mit dem Vollspann in den Winkel jagte (60.), dann retournierte Bahn einen unzureichenden Klärungsversuch von Zentrich ins Netz (65.). Mannheim spielte sich damit in einen Rausch: Boyd staubte einen abgefälschten Schuss zum 4:1 ab (71.), drei Minuten später traf Arase nach einem eigenen Ballgewinn zum Fünften, und in der 85. Minute machte Sohm per Abstauber das halbe Dutzend voll.

Debüt für 16-jährigen Kaulfers

Unterhaching war spätestens nach dem 1:3 völlig von der Rolle und zeigte keinerlei Gegenwehr mehr. Lediglich das Debüt für Kaulfers, der mit 16 Jahren und drei Tagen mit seinem Teamkollegen Adu gleichzog, was die jüngsten Drittligaspieler angeht, dürfte für leichte Freude bei der Spielvereinigung gesorgt haben.

Durch den vierten Sieg im fünften Spiel (dazu ein Remis) bauen die Mannheimer ihren Vorsprung auf die Abstiegszone auf zwischenzeitlich fünf Punkte aus. Auch für die Tordifferenz war der Kantersieg natürlich optimal.

Mannheim eröffnet den anstehenden 33. Spieltag am kommenden Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Abstiegskracher beim MSV Duisburg. Unterhaching ist indes bereits am Mittwoch (19 Uhr) wieder im Einsatz, dann steht das Nachholspiel des 25. Spieltags in Saarbrücken an.