Traumhafte erste Hälfte: Entfesseltes Mannheim sichert sich den Klassenerhalt

Durch eine starke erste Halbzeit hat sich der SV Waldhof Mannheim am vorletzten Drittligaspieltag den Klassenerhalt gesichert. Nach 45 Minuten führten die Mannheimer im Kurpfalz-Derby gegen Sandhausen bereits mit 4:0.

Das 0:0 des Halleschen FC in Bielefeld hatte dem SV Waldhof die Steilvorlage geliefert, um im heimischen Carl-Benz-Stadion den Klassenerhalt bereits am vorletzten Spieltag fix zu machen. Und getragen vom lautstarken Anhang legten die Mannheimer - im Vergleich zum 1:1 in Ingolstadt mit Sechelmann, Kobylanski und Abifade für Jans (Gelbsperre), Karbstein (Rotsperre) und Bolay (muskuläre Probleme) - wie entfesselt los.

Nach zwei Minuten verpassten Okpala und Abifade noch das 1:0, nur fünf Minuten später lag der Ball aber schon im Netz: Okpala reagierte bei einem Eckball am schnellsten auf einen geblockten Schuss und staubte zur Führung ab (7.). Bereits in den letzten beiden Spielen waren die Kurpfälzer in Führung gegangen, konnten diese jedoch nicht über die Zeit bringen. Daher drängten die Hausherren auf den zweiten Treffer und wurden prompt belohnt: Boyd stand goldrichtig für einen Abstauber zum 2:0 (9.).

Seegert mit Traumtor - Boyd schnürt den Doppelpack

Nach einer kurzen Verschnaufpause hatte Sandhausen, bei dem Jens Keller nach dem 2:0-Erfolg gegen Essen Diekmeier und Stolze für Zander (Gelbsperre) und Maciejewski (Bank) brachte, binnen einer Minute fast aus dem Nichts die Chance auf den Anschlusstreffer. Erst bekam Hanin einen unsauberen Rückpass von Abifade gerade noch gestoppt, dann köpfte Richardson II knapp drüber (21.). Mannheim ließ sich jedoch nicht beeindrucken und legte das 3:0 nach - und wie! Seegert jagte den Ball nach einer Ecke volley ins Eck (25.).

Die Partie behielt auch danach ihr Tempo bei: Greil (29.) und Otto (37.) prüften Waldhof-Keeper Hanin aus der Distanz, auf der anderen Seite verpasste Seegert eine Kopie seines ersten Treffers nur knapp (41.). Nach einem grandiosen Solo von Okpala drückte Boyd den Ball schließlich mit der Brust zum 4:0 über die Linie - es war der verdiente Halbzeitstand und Mannheim klar auf Kurs Klassenerhalt!

Mannheim zeigt zum Schluss Nerven

Die zweite Halbzeit startete jedoch mit einer kalten Dusche für die Hausherren: Richardsons Abschluss konnte Hanin noch zur Ecke abwehren, doch die köpfte Göttlicher über die Linie (52.). Es stand "nur noch" 4:1. Sandhausen spielte nun druckvoller nach vorne - Otto vergab etwas überhastet die Riesengelegenheit zum zweiten Treffer (59.), Hanin klärte einen Freistoß vor Göttlicher (64.) -, vor allem ließ der SVS aber nur noch wenig zu. Boyds Distanzschuss knapp neben das Tor (66.) war eine der wenigen echten Gelegenheiten des SV Waldhof in der zweiten Hälfte.

In den letzten zehn Minuten zeigte der Gastgeber nochmals Nerven. Hanin musste auf der Linie Boyd vor einem Eigentor bewahren (79.), ehe der Keeper selbst folgenschwer patzte und Otto zum zweiten Treffer des SVS einlud (90.). In der fünfminütigen Nachspielzeit bekam Mannheim kaum noch Entlastung, Greil verpasste den Anschlusstreffer sogar noch um Haaresbreite (90.+4). Doch der SV Waldhof überstand die Schlussphase irgendwie und durfte sich anschließend feiern lassen. Durch den 4:2-Sieg sicherten sich die Mannheimer den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag und besiegelten gleichzeitig den Abstieg des Halleschen FC.

Mannheim beendet die Saison mit einem Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue (13.30 Uhr). Sandhausen erwartet den FC Ingolstadt, ehe der SVS im badischen Landespokalfinale (25. Mai) gegen den 1. FC Mühlhausen ran muss.