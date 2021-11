Debakel für Adler Mannheim: 1:10 im Hinspiel gegen Frölunda HC

Die Adler Mannheim stehen nach einer sehr deutlichen Heim-Pleite in der Champions Hockey League vor dem Aus.

Frölundas Ryan Lasch (li.) schießt hier an Mannheims Torwart Felix Brückmann vorbei das Tor zum 1:3 - es sollten sieben weitere Gegentreffer für die Deutschen folgen. picture alliance/dpa

Der DEL-Klub unterlag am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel Titelverteidiger Frölunda HC aus Schweden klar mit 1:10 (1:2, 0:3, 0:5) - und benötigt im Rückspiel am 23. November in Göteborg ein kleines Wunder. Die Mannheimer mussten aufgrund von Coronavirus-Fällen auf zahlreiche Spieler verzichten, und auch auf Trainer Pavel Gross.

Mannheim führte sogar

Borna Rendulic brachte die Gastgeber vor 2968 Zuschauern in der 7. Minute sogar noch in Führung. Doch der frühere NHL-Profi Joel Lundqvist (9.) und Patrik Carlsson (11.) konnten für die Schweden schnell die Partie drehen.

Ryan Lasch (27.), Nicklas Lasu (28.) und Elmer Söderblom (34.) machten im Mittel-Drittel schnell alles klar. Im Schlussabschnitt hatten die Gäste leichtes Spiel gegen die Mannheimer und sorgten für einen zweistelligen Auswärtssieg.