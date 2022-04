Mannheim erzwingt fünftes Spiel gegen Berlin

Ex-Meister Adler Mannheim hat im Play-off-Halbfinale auch den zweiten Matchball der Eisbären Berlin abgewehrt und ein entscheidendes fünftes Spiel erzwungen.

Die Mannschaft von Trainer Bill Stewart gewann am Dienstagabend das vierte Play-off-Spiel gegen den Hauptrundensieger 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) und glich damit nach einem 0:2-Serienrückstand zum 2:2 aus. Am Donnerstag kommt es in Berlin zum entscheidenden Spiel um den Einzug ins Play-off-Finale um die deutsche Meisterschaft.

In einer spannenden Begegnung vor 11.512 Zuschauern schoss Nationalstürmer Markus Eisenschmid (53. Minute) den entscheidenden Treffer. Zuvor waren Auswahlkollege Matthias Plachta (6.), Borna Rendulic (37./Penalty) und Nigel Dawes (39.) für die Gastgeber erfolgreich. Zachary Boychuk (19. Minute), Kevin Clark (35.) und Kai Wissmann (40.) trafen für Berlin.

"Es tut unheimlich gut. Wir wussten, dass es ein Do-or-Die-Spiel ist. Wahnsinn", sagte Mannheims Matchwinner Markus Eisenschmid bei MagentaSport. Der Berliner Jonas Müller nahm dagegen sein Team in die Pflicht: "Wenn wir unsere Fehler nicht machen, sieht es für uns besser aus. Wir machen es uns selbst schwer."

Die ersten beiden Halbfinal-Aufeinandertreffen zwischen den beiden Traditionsclubs hatten die Eisbären für sich entschieden. Am Sonntag hatten die Mannheimer 5:3 in Berlin gesiegt, nun dürfen sie auf die komplette Wende der Best-of-five-Serie hoffen. Das Play-off-Finale gegen den EHC Red Bull München beginnt am Samstag. Die Münchner hatten sich mit drei Siegen in drei Spielen gegen die Grizzlys Wolfsburg im Halbfinale durchgesetzt.