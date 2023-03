Mannheim bindet Wagner - für den SV Waldhof "enorm wichtig"

Der SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit Fridolin Wagner verlängert. Der 25-Jährige war zuletzt unter Christian Neidhart absolut gesetzt.

Der SV Waldhof Mannheim hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag von Fridolin Wagner verlängert. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler geht damit im kommenden Jahr in seine dritte Saison beim SVW. Über die genaue Vertragslaufzeit machte der Drittligist keine Angabe.

Wagner zählte zuletzt zu den absoluten Stammspielern im Team von Christian Neidhart. Seit der Winterpause stand der gebürtige Leipziger immer in der Startelf und wurde nur ein Mal frühzeitig ausgewechselt. Seine Leistungen gingen auch an Tim Schork, Geschäftsführer Sport beim SV Waldhof, nicht vorbei: "Frido hat sich in seiner Zeit bei uns stetig weiterentwickelt. Gerade in dieser Saison zeigt er uns wie wichtig er für unser Spiel ist und ist auch abseits des Platzes enorm wichtig."

Auftritt gegen Elversberg als Bestätigung für die Entscheidung

Einigkeit zwischen den beiden Parteien habe bereits seit Tagen geherrscht. Der 2:1-Erfolg über Spitzenreiter SV Elversberg, bei dem Wagner eine starke Leistung zeigte und den zwischenzeitlichen Ausgleich per Kopf erzielte, sei "eine Bestätigung für die beiderseits getroffene Entscheidung" gewesen.

Wagner selbst freue sich über die Vertragsverlängerung. "Mit meiner persönlichen Entwicklung im Verein bin ich mehr als zufrieden", erklärt der Mann, der bereits 58 Einsätze für Mannheim verbuchen konnte und kündigt an "weiterhin alles für den Erfolg auf dem Platz" zu geben.

Seinen Weg in das Carl-Benz-Stadion fand Wagner, der in der Jugend bei Lokomotive und RB Leipzig ausgebildet wurde, über Stationen beim FSV Zwickau, Werder Bremen II, Preußen Münster und dem KFC Uerdingen. Im Sommer 2021 folgte dann der Wechsel nach Mannheim.