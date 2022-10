Mann: "Wir sind froh, dieses Team zu haben"

Marcus Mann, Sportchef bei Hannover 96, betont im Gespräch mit dem kicker die Wichtigkeit der Regionalliga-Mannschaft und der Nachwuchsakademie.

Achim Sarstedt hat in seiner Trainerlaufbahn schon viel gesehen und erlebt. 16 Jahre lang - von 1991 bis 2007 - war der Niedersachse Assistent von Volker Finke beim SC Freiburg, danach Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg. 2010 bis 2016 leitete Sarstedt die Nachwuchsabteilung des VfL. Und seit dem 1. Juli ist er Nachwuchschef bei Hannover 96.

"Wir wollen die Bedingungen für die Ausbildung von Top-Talenten wieder optimieren", betont der Akademie-Leiter. Diese Aussage inkludiert aber auch, dass in der Vergangenheit nicht alles optimal gelaufen ist in der Nachwuchs-Schmiede in Hannovers Stadtwald Eilenriede. Wichtige Personalien wurden daher in diesem Jahr verändert: Neben Sarstedt, der Michael Tarnat ablöste, kam auch Julian Battmer als Leiter Organisation und Verwaltung. Außerdem kehrte Daniel Stendel als Trainer zurück. Der Ex-Profi übernahm die U 23. "Die Akademie hat eine große Bedeutung und eine gute Infrastruktur. Für uns geht es darum, diese Infrastruktur auch mit Leben zu füllen", erzählt 96-Sportchef Marcus Mann.

Im Oktober 2016 wurde die Nachwuchs-Akademie eingeweiht. Rund 20 Millionen Euro hat Hannover 96 damals investiert. Linton Maina (jetzt 1. FC Köln) und aktuell Nicolo Tresoldi sind Beispiele dafür, dass der Weg zu den Profis möglich ist. Tresoldi hat im August seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Eigentlich könnte er noch in der U 19 spielen, er gehört aber zum Zweitliga-Kader und hat in dieser Saison schon siebenmal dort gespielt. Mann: "Nicolo ist ein bisschen das Gesicht der Akademie." Andere Nachwuchskicker sollen sich an dem 18-Jährigen orientieren. "Wir können aber nicht erwarten, dass wir jedes Jahr zwei Spieler zu den Profis bekommen."

Die U 23 ist für den Sportchef "ein wichtiger Bestandteil, um den Spielern ein, zwei Jahre mehr zu geben beim Übergang zu den Profis". Mann weiß: "Andere Vereine haben sich anders entschieden, aber für uns hat die U 23 eine große Bedeutung, und es gibt keinen Gedanken, daran etwas zu ändern. Wir sind froh, dieses Team zu haben."

Sportlich läuft es ordentlich in dieser Saison. Die Regionalliga-Mannschaft hat in 14 Spielen 23 Punkte gesammelt, belegt aktuell Tabellenplatz 6. Der Aufstieg ist auch auf Sicht nicht das vorrangige Thema in Hannover. "Auch die ganz großen Vereine haben auf Dauer Probleme, sich in der 3. Liga zu halten. Von daher ist die Regionalliga völlig in Ordnung und der Aufstieg kein Ziel, das wir ausgeben", betont Mann.