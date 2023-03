Mann über Fehlentscheidungen: "Es ist schwierig, das zu ertragen"

Marcus Mann hat sicherlich schon schönere Geburtstage verlebt. Am Dienstag ist er 39 Jahre alt geworden. Zu Feiern gibt es für den Manager von Hannover 96 aktuell aber nicht viel.

In diesem Jahr sind die Hannoveraner in sieben Liga-Partien noch ohne Sieg. Und was noch hinzukommt: Hannover 96 fühlt sich extrem benachteiligt. "Sechs bis sieben Punkte fehlen uns", rechnete Trainer Stefan Leitl am Sonntag nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Hansa Rostock vor.

Zwei Tore von Stürmer Maximilian Beier wurden den Gastgebern am Sonntag aberkannt. Diskutable Entscheidungen, wie man auf 96-Seite meint. Und das zum wiederholten Mal in diesem Jahr. "Elf Entscheidungen sind in sieben Spielen gegen uns gefallen", hat Marcus Mann gezählt. "Es ist schwierig, da an Zufall zu glauben, das zu ertragen und zu akzeptieren. Mich würde mal interessieren, was los wäre, wenn das bei Bayern München oder Borussia Dortmund passieren würde." So würde Fußball-Deutschland davon kaum Notiz nehmen.

"Die Winterpause hat uns nicht gut getan"

Die Entscheidungen gegen seinen Klub passen laut Mann genau zur derzeitigen Situation. Und die ist deutlich wolkiger als noch nach der heiteren Hinrunde, die 96 im November auf Platz fünf abgeschlossen hatte. Mittlerweile sind die Niedersachsen bis Platz zehn durchgereicht worden, sind sogar Letzter in der Rückrunden-Tabelle. "Die Winterpause hat uns nicht gut getan", weiß Mann. Ein schlüssige Erklärung für den Leistungsknick hat er ebenso wie Stefan Leitl nicht. "Damit war nicht zu rechnen."

Nach dem ergebnistechnisch enttäuschenden Spiel gegen Rostock hat 96 nun die kürzeste Auswärtsfahrt der Saison vor sich - aber auch das brisanteste Spiel der Rückrunde: das Derby bei Eintracht Braunschweig. "Das Beste ist es, dort mit dem Siegen anzufangen", hofft Mann. "Wir werden mit breiter Brust und Selbstvertrauen nach Braunschweig fahren." Um dort "den Bock umzustoßen", wie Mittelfeldspieler Sebastian Ernst meint.

Klar ist: Sollte 96 in Braunschweig nicht gewinnen, werden unruhige Zeiten auf den Klub zukommen. "Wir wollen den Derby-Sieg", skandierten die Fans nach dem Remis gegen Hansa Rostock. Alles andere als drei Punkte beim ungeliebten Nachbarn wären in Hannover nicht (mehr) zu verkaufen.