Mann über Dabrowski-Zukunft: "Werden das Fass in dieser Woche nicht aufmachen"

Die Stimmung bei Hannover 96 hat sich ins Positive gedreht, im Jahresfinale gegen Werder Bremen geht es für die Roten um ein versöhnliches Happy End. Verantwortlich dafür ist Interimscoach Christoph Dabrowski. Sportdirektor Marcus Mann ließ sich über dessen Zukunft aber nicht aus der Reserve locken.

Noch vor knapp zwei Wochen sah die Welt bei Hannover 96 dem Herbst entsprechend grau und trist aus: Wegen der sportlichen Misere trennten sich die Niedersachsen von Trainer Jan Zimmermann. Als Interimslösung wurde der bisherige U-23-Coach Christoph Dabrowski installiert.

Mann: "Wir haben einen klaren Fahrplan"

Und der ehemalige Profi leitete die Wende bei Hannover 96 ein. Bereits nach dem 1:0-Sieg im Nordduell gegen den HSV wurde ihm mitgeteilt, dass er mindestens bis Weihnachachten im Amt bleiben werde. Mittlerweile hat Dabrowski auch noch einen 2:1-Erfolg bei Schlusslicht FC Ingolstadt eingefahren, und so sieht sich Sportdirektor Marcus Mann mit der Frage konfrontiert, ob er auch im neuen Jahr mit Dabrowski als Coach plant: "Wir haben einen klaren Fahrplan, und den haben wir auch kommuniziert", wehrte Mann im "NDR-Sportclub" aber ab. "Wir werden in dieser Woche das Fass nicht aufmachen."

Doch die erfolgreiche Arbeit Dabrowskis, so Mann, "ist mit Sicherheit in unseren Gedanken drin". Mann lobte Dabrowski besonders für dessen Umgang mit der Mannschaft: "Er hatte von Anfang an das Gefühl, was die Mannschaft jetzt braucht. Aus seiner Spielerzeit wusste er, wie sich ein Spieler in so einer Situation mit so einer Negativserie im Rücken, einem Trainerwechsel und dem Abrutschen auf den Relegationsrang fühlt", sagte Mann. Dies habe Dabrowski geholfen, "die richtigen Knöpfe zu drücken".

Corona-Warnstufe 2: Nur 5000 Zuschauer gegen Werder

Mit einem Sieg gegen Werder am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte Dabrowski seine Aktien auf eine Festanstellung noch einmal erhöhen. Dank der sechs Punkte aus den jüngsten beiden Partien gehen die Roten deutlich entspannter in das zweite Nordduell binnen kurzer Zeit. In die Vorfreude ist allerdings ein Wermutstropfen gefallen. Denn die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen lassen zum letzten Heimspiel des Jahres nur 5000 Zuschauer zu. Wie 96 mitteilte, wurde der bisherige Kartenvorverkauf gestoppt, bereits erworbene Tickets müssen storniert werden. Am Dienstag startet dann ein neuer Vorverkauf.