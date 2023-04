Mann setzt auf Kontinuität: "Drei hervorragende Trainer"

Wer bereitet bei Hannover 96 die Talente auf den Sprung zu Chefcoach Stefan Leitl vor? Auch in der Zukunft setzt Sportdirektor Marcus Mann auf eine bewährte Konstellation.

Nach dem jüngsten 3:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld hat sich in Hannover die Lage um Cheftrainer Stefan Leitl merklich beruhigt. Profi-Boss Martin Kind hatte sich unmittelbar nach dem befreienden Sieg, der den drohenden Abstiegskampf abwendete, eindeutig festgelegt. "Wir gehen mit Stefan Leitl in die neue Saison", ließ sich der an diesem Freitag 79 Jahre alt werdende Unternehmer in der "Neuen Presse" zitieren.

Auch Sportdirektor Marcus Mann, der Leitl im Frühjahr 2022 bei der SpVgg Greuther Fürth loseisen und für den Posten in Hannover gewinnen konnte, setzt in der Trainerfrage auf Kontinuität, und das über den reinen Profifußball hinaus. Neben Leitl, der einen Vertrag bis 2025 besitzt, sollen auch die Trainer der beiden wichtigsten Teams im Nachwuchs-Leistungszentrum weitermachen.

Mit Lottner auf der "Zielgeraden"

Handlungsbedarf besteht bei Ex-Profi Dirk Lottner (u.a. Leverkusen, Köln, Duisburg), der die U-19-Junioren in der Bundesliga Nord/Nordost in der Hauptspielrunde auf einen 5. Tabellenplatz führte und am kommenden Samstag das Halbfinale im Niedersachsen-Pokal bestreitet (gegen den VfL Wolfsburg). "Mit Dirk befinden wir uns auf der Zielgeraden der Gespräche und ich bin guter Hoffnung, das zeitnah zu finalisieren", so Mann, der den 51-Jährigen ebenso wie Leitl bis 2025 binden will. Kurios: Einst hatte Mann als Sportlicher Leiter des damaligen Regionalligisten 1. FC Saarbrücken Lottner im Dezember 2019 von dessen Amt entbunden und war selbst interimsweise in die Rolle des Trainers geschlüpft.

Dritter im Bunde in Hannover ist Daniel Stendel (Vertrag bis 2024), der seit dem vergangenen Sommer für die U-23-Mannschaft bei 96 verantwortlich zeichnet, ebenfalls erfolgreich und in der Regionalliga Nord aktuell sogar noch mit der - jedoch sehr theoretischen - Chance, den Aufstieg in die 3. Liga zu realisieren. "Daniel und Dirk haben es in der Akademie wirklich gut gemacht, sie sind für den Unterbau und die Zuarbeit für den Profikader von Stefan Leitl wichtig", fasst Marcus Mann den Saisonverlauf zusammen und blickt auf einen erfolgreichen Abschluss mit Lottner: "Mit ihm, Daniel Stendel bei der U 23 und natürlich Stefan Leitl bei den Profis hätten wir drei hervorragende Trainer in den drei höchsten Mannschaften und gingen somit in derselben Konstellation ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn es so weitergeht."