Mann mit dem "Vollgasgeben-Gen" - Koschinat sieht Nachteil im Abstiegskampf

Mit Uwe Koschinat habe Arminia Bielefeld "den besten Kandidaten" als neuen Trainer verpflichtet. Der 51-Jährige muss seiner Mannschaft die Realität vom Abstiegskampf vermitteln.

Uwe Koschinat ist der neue Trainer von Arminia Bielefeld. Noch vor seiner offiziellen Vorstellung leitete der neue Mann am Donnerstag seine erste Trainingseinheit. Der 51-Jährige folgt auf Daniel Scherning, der erst am Dienstagabend entlassen worden war.

"Der erste Tag bestand aus vielen Gesprächen, insbesondere mit meinem neuen Trainerteam, um das Team bestmöglich auf Samstag vorzubereiten", gab Koschinat auf der Pressekonferenz am Nachmittag einen Einblick in seine ersten Stunden als DSC-Coach. Bei der Bewertung seiner Spieler verlässt der Coach sich auf sein Trainerteam. "Es wäre die größte Lüge, wenn ich behaupten würde, dass alle wieder bei Null anfangen und die gleichen Chancen haben. Dem kann ich in der Kürze der Zeit nicht gerecht werden."

Koschinat sieht "großartiges Potenzial"

Für den 16. der 2. Bundesliga wird der Klassenerhalt "sicher kein Selbstläufer". Das turbulente 3:3 in Braunschweig habe gezeigt, "welch großartiges Potenzial in der Mannschaft steckt, aber auch, dass die Überzeugung, solche Spiele ruhig runterzuspielen und zu gewinnen, fehlt". Im Abstiegskampf sieht der neue Mann einen Pluspunkt bei der Konkurrenz: "Die anderen im Keller haben sicherlich den Vorteil, dass sie von Anfang an wussten, dass sie zu diesem Zeitpunkt der Saison in dieser Situation sein werden. Dass das auch unsere Realität ist, das zu vermitteln, ist auch meine Aufgabe.“

Mit Koschinat habe man sich bei den Bielefeldern "für den besten Kandidaten entschieden", freute sich Geschäftsführer Christoph Wortmann. "Er hat das 'Vollgasgeben-Gen' und kann an der Linie begeistern.“ Der Coach bringt die Erfahrung von 68 Spielen in der 2. Bundesliga und 210 Partien in der 3. Liga mit. Zuletzt trainierte er den 1. FC Saarbrücken.

Seinen Einstand feiert Koschinat am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) ausgerechnet gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98. Die Lilien seien die "seit zwei Jahren stabilste Mannschaft der 2. Bundesliga", schätzt Koschinat ein. "Darmstadt ist sehr unnachgiebig in der Art wie sie spielen, das bedarf einer guten Vorbereitung."