Mann des Jahres 2000: Rudi Völler

"Ein solcher Mann hat uns lange gefehlt." Dieser Satz stammt von Franz Beckenbauer - und er spricht über Rudi Völler. Für den kicker ist der Weltklasse-Stürmer von einst der "Mann des Jahres 2000". Wolfgang Tobien erklärt, warum an "Ruuuudi" kein Weg vorbei führte.

Selbst die Tore trugen seinen Namen an jenem 16. August 2000 im Niedersachsen-Stadion. Zwar erzielten Mehmet Scholl und Alexander Zickler die Treffer zum 4:1-Sieg über Spanien. Doch zu- und gutgeschrieben wurden diese Torerfolge vom Publikum nur einem: "Ruuuudi!" 40.000 feierten bei jedem der vier Böller - Völler.

So beglückwünschte Franz Beckenbauer, der Teamchef des Weltmeisters von 1990, Rudi Völler zu dessen erfolgreichen und stürmisch umjubelten Einstand als neuer Teamchef der deutschen Nationalmannschaft. Zwei Monate später hatte Völler mit den ersten beiden Siegen in der EM-Qualifikation gegen Griechenland und vor allem in England die Nationalelf wieder aus dem Tal der Tränen herausgeführt, in das sie mit ihrer desaströsen Vorstellung bei der Europameisterschaft in Holland und Belgien geraten war.

Nach der unsäglichen EM-Abschlussvorstellung beim 0:3 gegen Portugal in Rotterdam, schien das Image des auf so schmachvolle Weise entthronten Europameisters auf Dauer irreparabel beschädigt. Höchst umstritten war der Trainerstab des DFB, dessen Mitglieder fast ausnahmslos rum Abschuss freigegeben waren. Doch der "Mann, der uns so lange gefehlt hat", rückte die Verhältnisse wieder zurecht. Im Kreis der DFB-Trainer, denen er zu neuen Perspektiven verhalf. Und in der von allen guten Geistern verlassenen Nationalmannschaft, der er wieder Ehrgeiz und Ehrgefühl, Engagement und Einsatzbereitschaft einimpften konnte. Auch wenn es im November in Dänemark bei der ersten Niederlage einen ersten Rückschlag gab.

Kurzer Besuch bei der DFB-Weihnachtsfeier

Bei der Weihnachtsfeier des DFB am 15. Dezember in der Frankfurter "Villa Leonard" wussten sie, was sie Rudi Völler zu verdanken hatten. Der kam, feierte mit den Kollegen - und verabschiedete sich nach zwei Stunden harmonischer Gemeinsamkeit. Er fuhr nach Wolfsburg, weil er dort "seine" Leverkusener vor und beim letzten Bundesligaspiel des Jahres nicht im Stich lassen wollte. "Das Jahr 2000 war wahrlich kein normales Jahr", sagte Rudi Völler am Rande der Frankfurter Weihnachtsfeier, "es war für mich ein unglaublich bewegtes Jahr."

Rudi Völler als Leverkusener Teamchef mit Co-Trainer Robert Koch. IMAGO / WEREK

Für den kicker ist Rudi Völler der "Mann des Jahres" Nicht nur, weil er als neue Galionsfigur der Nationaln1annschaft ein neues Selbstwertgefühl und dem DFB insgesamt eine neue sportliche Identität vermittelt hat. Sondern auch, weil er in diesem so turbulenten Jahr die Orientierung nicht verloren und allen Verwerfungen, Irrungen und Verwirrungen zum Trotz den überblick behalten hat. Vor allem der Richtigkeit seiner grundsätzlichen Entscheidungen ist es zuzuschreiben, dass der Scherbenhaufen nach der EM so schnell beseitigt und das wegen der Daum-Affäre in Leverkusen entstandene Chaos erfolgreich bewältigt werden konnte.

Infobox Aus "Mann des Jahres" wird "Persönlichkeit des Jahres" © Hansi Flick Seit 1990 kürt der kicker den "Mann des Jahres" aufgrund sportlicher Leistung und Persönlichkeit. Auf der Beurteilung der jeweiligen Persönlichkeit lag dabei stets eine besondere Betonung, jederzeit konnte auch eine Frau des Jahres gewürdigt werden. Von 1990 bis 2019 hieß diese Ehrung "Mann des Jahres". Ab 2020 änderte der kicker diese Auszeichnung um in "Persönlichkeit des Jahres". 2022 erhielt mit Alexandra Popp erstmals eine Frau diese Auszeichnung.

Mit sicherem Instinkt berief Rudi Völler in Michael Skibbe den richtigen Mann als Trainer der Nationalmannschaft an seine Seite. Mit " 15 EM-Versagern und fünf Mitläufern·", so "Die Welt", startete er gegen Spanien das Unternehmen Wiedergutmachung und verzichtete dabei bewusst auf den stürmisch geforderten Neuaufbau, "weil ich damals noch keine personellen Alternativen gesehen habe und dem EM-Team insgesamt eine neue Bewährungschance geben wollte". Ein höchst umstrittenes und dennoch richtiges Signal zur richtigen Zeit.

Selbstlos erklärte er sich auf dem Höhepunkt der Daum-Affäre, am Tag nach der Veröffentlichung der positiven Haaranalyse des zum Rücktritt gedrängten Leverkusener Trainers, zu einer Doppellösung bereit. Am 21 . Oktober übernahm er als Teamchef Bayer am 9. Spieltag mit zwölf Punkten auf Platz sechs. Zehn Punkte holte er aus den nächsten vier Bundesliga-Spielen, führte Leverkusen auf Platz drei und hielt danach den Zeitpunkt für gekommen, um seine Trainer-Tätigkeit bei Bayer zu beenden. Um wegen der Rivalität im Bundesliga-Spitzenkampf "den Zusammenhalt und die neue Einheit in der Nationalelf nicht zu gefährden", so seine, Begründung.

Michael Skippe und Rudi Völler beim DFB. imago sportfotodienst

Gleichzeitig verlängerte er, da Daum wegen der ominösen Drogen-Affäre als designierter Bundestrainer nicht mehr in Frage kam, seine ursprünglich nur bis Mai 2001 terminierte Tätigkeit als Teamchef der Nationalelf bis zur WM 2002. Dies alles erledigte Völler in diesem stürmischen Herbst unaufgeregt mit großer Souveränität. Rudi Völler, die Not- und Übergangslösung als Teamchef der Nationalelf, hat sich als Ideallösung entpuppt

Bis zum 2. Juni dieses Jahres schien der gebürtige Hanauer unwiederbringlich in die Rubrik Held von gestern abgelegt zu sein. Ein ehemaliger Weltstar mit einer eindrucksvollen sportlichen Lebensleistung als ebenso stürmischer wie tadelloser Draufgänger in den gegnerischen Strafräumen mit nach wie vor ungeheuer hohen Sympathiewerten.

Seine Position als Sportdirektor bei Bayer Leverkusen. Viele Außenstehende sahen darin nicht mehr als die Rolle eines "Grüß-August'', mit dessen Popularität und großen Namen sich ein Weltkonzern schmückt Auch wenn er selbst heute betont, dass er "als Sportdirektor in den vergangenen zwei Jahren extrem an Entscheidungen mitgebastelt und hinter den Kulissen meine Meinung gesagt und durchgesetzt habe"'.

Die Fans lieben Rudi Völler. imago images/Team 2

Rudi Völler - er war bis zu jenem 2. Juni 2000, als DFB-Vizepräsident Gerhard Mayer-Vorfelder ihn in der Stunde der Not beim Kölner Krisen-Gipfel übergangsweise als neuen Boss der Nationalelf ausgeguckt hatte, vor allem "ein einzigartiger Mittelstürmer" gewesen, so Franz Beckenbauer. Was aber macht ihn seitdem zu einem außergewöhnlichen Teamchef?

"Rudi Völler ist absolut echt"

"Seine größte Stärke ist seine absolute Authentizität und seine natürliche Autorität. Rudi spielt keine Rolle, wirkt nie gekünstelt oder befangen im Umgang mit den Spielern", sagt Wolfgang Niersbach, der Mediendirektor des DFB und von Völler selbst als wichtigster Berater akzeptiert. Oliver Bierhoff, der Kapitän der Nationalelf, bringt mit anderen Worten das Gleiche zum Ausdruck: "Rudi Völler ist absolut echt und wirkt nicht die Spur ferngesteuert. Das spürt die Mannschaft und das bringt ihm die totale Akzeptanz." Carsten Ramelow, bislang der Aufsteiger der Völler-Ära, sagt es einfach so: "Der Rudi bleibt der Rudi, egal welche Position er hat."

Völlers Sprache ist, wie seine Ansprache, ohne rhetorische Schnörkel, immer konkret und dadurch absolut verständlich. Er hat sich weder eine andere Wortwahl noch einen neuen Tonfall zugelegt. Vor allem aber: Seine Konsequenz basiert auf anerkannter Kompetenz. In der Sache, die ihm mehr bedeutet als jede populistische Geste, ist er deswegen so bestimmend, weil er weiß, was er will und sich seiner Sache sicher ist.

Falkenauge Völler

"Rudi hat das Auge eines Falken. Mit unheimlich scharfem Blick erkennt er als Beobachter beim Training sofort Form und Fitness jedes einzelnen Spielers", erzählt ein Nationalspieler. Völler will dies so nicht bestätigen. Doch er gibt zu: "Als Trainer muss man vor allem ein guter Beobachter sein." Ein Falkenauge, wie es zum Beispiel der große Ernst Happel gewesen war, dem auf dem Platz nichts entgangen war. So gab und gibt es bisher kein Problem, das Völler nicht aus eigener Erfahrung und Anschauung zu lösen im Stande ist. Auch den Umgang mit einer Niederlage ...

Sein sanftes Lächeln und listiges Augenzwinkern scheinen unendliche Geduld zu signalisieren. Doch nicht nur Lothar Matthäus hat zu seiner großen Zeit feststellen müssen, wie konfliktbereit und konfliktfähig Rudi Völler im Ernstfall sein kann.

Ruuuudi! Deutsche Fans feiern Rudi Völler. imago images

Völler auf Anhieb der richtige Mann

"Ruuuudi!" Die Renaissance dieses Schlachtrufes kam an jenem 16. August in Hannover aus 40.000 Kehlen. Vor allem aber kam sie damals und kommt sie seitdem aus dem Herzen der Fans. "Flickschusterei" - so bezeichneten Kritiker im vergangenen Juni die Übergangslösung mit Völler. Tatsächlich erwies sich der neue Teamchef auf Anhieb als der richtige Mann. Mit Karl-Heinz Rummenigge als überzeugten Mitstreiter an seiner Seite und Volkes Stimme als Unterstützung in seinem Rücken.

"Die Nationalelf war mein Verein", sagte er 1994 nach seinem 90. und letzten Länderspiel. "Willkommen im Klub." So scheint ihm die Nation seit der Rückkehr als Teamchef begeistert zuzurufen. Mag die Umarmung durch das Fußball-Volk manchmal erdrückend sein, der Beweis für Zuneigung ist es auch. 57 Prozent der sportinteressierten Bundesbürger, so ermittelte ein Kölner Marktforschungs-Institut Ende November bei einer Umfrage, sehen in Rudi Völler den am meisten faszinierenden Akteur im deutschen Fußball.

In der Tat - ein solcher Mann hat uns lange gefehlt.

Dieser Text erschien erstmals am 27. Dezember 2000 im kicker