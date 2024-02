Mann der Stunde Guttau: "Wir sind im Flow"

Der Sieg in Verl war für den TSV 1860 München der vierte am Stück. Unter Trainer Giannikis sind die Löwen noch ungeschlagen. Die Blicke in Giesing gehen deshalb so langsam wieder nach oben.

Als Argirios Giannikis im Januar als neuer Trainer des TSV 1860 München vorgestellt wurde, war der Anspruch an den 43-Jährigen klar: Die Löwen, die nach einer überraschend schwachen Hinrunde zur Winterpause nur zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze hatten, sollten so schnell wie möglich dem Abstiegskampf entkommen. In den acht Partien unter seiner Regie ist das dem Deutsch-Griechen mehr als nur gelungen. Seine Bilanz als Sechzig-Trainer liest sich beeindruckend: 18 Punkte in acht Spielen, keine Niederlage.

Die vergangenen vier Spiele gewannen die Löwen allesamt, in den jüngsten fünf Spielen fingen sich die Giesinger nur einen Gegentreffer. Und der fiel durch einen Elfmeter. Die Defensive steht aktuell. Wenngleich der TSV auch das nötige Glück auf seiner Seite hat, wie Giannikis nach dem 1:0-Sieg in Verl einräumte: "Wir haben Marco Hiller und den Pfosten gebraucht, um nicht in Rückstand zu geraten." Der Torwart rettete seine Vordermänner zweimal in höchster Not, einmal trafen die eigentlich spielstärkeren Gastgeber nur das Aluminium.

Guttau blüht auf neuer Position auf

So reichte wie in der Vorwoche ein eigenes Tor zum Sieg. Erneut hieß der goldene Torschütze Julian Guttau. Beim Erfolg gegen den Halleschen FC am vergangenen Sonntag hatte er einen direkten Freistoß verwandelt, in Verl hämmerte er die Kugel im Sechzehner mit seinem schwachen rechten Fuß unter die Latte. "Eigentlich wollte ich ihn mit links nehmen, denn mein rechter Fuß ist eigentlich nur zum Stehen da. Aber den habe ich ganz gut getroffen. Das passt irgendwie zur aktuellen Phase, die ich gerade habe", kommentierte der 24-Jährige seinen siebten Saisontreffer.

In der aktuellen Phase blüht nämlich besonders der Mittelfeldspieler auf, im Jahr 2024 erzielte er bereits vier Tore, zwei weitere bereitete er vor. Ein Grund dafür ist ein von Giannikis vorgenommener Positionswechsel: Anstatt auf dem Flügel kommt Guttau mittlerweile nämlich im zentralen offensiven Mittelfeld zum Zug. "Ich fühle mich sehr wohl auf dieser Position", bekräftigte der Mann der Stunde nach dem Sieg beim Sportclub. Ein weiterer Erfolgsfaktor momentan ist auch die immer breiter werdende Brust: "Wir spielen jetzt mit einem wahnsinnigen Selbstvertrauen", so Guttau. "Wir sind im Flow."

Löwen stellen beste Defensive - Pokal-Quali über die Liga?

Die Löwen sind sogar so im Flow, dass sie auch nach einer schwächeren ersten Hälfte durch eine Halbzeitumstellung (der gelernte Linksverteidiger Leroy Kwadwo ersetzte Linksaußen Mansour Ouro-Tagba) wieder mehr Zugriff auf das Spiel hatten - und letztlich mit ihrer einzigen wirklichen Gelegenheit den Siegtreffer erzielten. Effektiv vorne, hinten stellt der TSV mittlerweile sogar die beste Defensive der Liga: Mit 27 Gegentoren hat man einen Treffer weniger als die beiden Top-Teams Regensburg und Dresden kassiert. Viel wichtiger aber: Das Polster auf die Abstiegsplätze beträgt nun 14 Punkte.

Angesichts des aktuellen Aufschwungs erscheint ein Einbruch, durch den die Sechziger noch mal in den Abstiegskampf rutschen, unwahrscheinlich. So können sich die Giesinger bei elf verbleibenden Spielen langsam nach oben orientieren: Platz fünf, der in der aktuellen Tabellenkonstellation mit Dortmund II als Viertem zur Pokal-Qualifikation reichen würde, ist aktuell nur noch fünf Zähler entfernt. Nachdem der TSV 1860 im November in Pipinsried aus dem Landespokal geflogen war, ist die Liga die einzige verbleibende Möglichkeit, um im kommenden Jahr im DFB-Pokal anzutreten.

Und vielleicht ein neues Ziel für die Giannikis-Elf? Ein Gradmesser dafür, ob die Giesinger wirklich noch so weit in der Tabelle klettern, könnten die kommenden Partien sein: Am Samstag kommt der Dritte aus Ulm ins Grünwalder Stadion (14 Uhr, LIVE! bei kicker). In der darauffolgenden Woche reisen die Löwen zum Zweiten aus Dresden, bevor der aktuelle Rückrunden-Erste Preußen Münster zu Gast ist.