Manipulationsvorwürfe: Bolivien setzt Meisterschaft aus

Wegen des Verdachts auf Spielmanipulation hat der bolivianische Fußballverband die aktuell laufende Meisterschaft abgebrochen. Davon betroffen sind die 1. und 2. Liga.

Vorerst kein Jubel mehr in Bolivien: Spieler von The Strongest La Paz während eines Libertadores-Spiels im vergangenen Jahr. (Die Partie steht nicht in Zusammenhang mit den Vorwürfen.) AFP via Getty Images