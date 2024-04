Manipulation? EA SPORTS muss das System überdenken!

20.000 US-Dollar kann der Sieger des FIFA Interactive World Cups (FIWC) gewinnen. 10.000 Euro sind es bei der Virtuellen Bundesliga (VBL), auch bei ESLM gibt es ordentlich Bares für den Gewinner. Preisgelder also, die durchaus attraktiv sind und für die es sich lohnen würde, die Regeln zu brechen. Und FIFA 16 bietet offenbar einige Schlupflöcher: Immer häufiger hört man in der Szene von abgesprochenen Spielen.

FIFA und Counter-Strike gehören zwar unterschiedlichen Genres an, sind aber beide im eSport vertreten und haben vieles gemeinsam: Man kann hohe Preisgelder gewinnen - und beide Spiele haben (wenn auch aus unterschiedlichen Gründen) schon seit einiger Zeit mit Cheatern zu kämpfen. In der FIFA-Szene fordern Spieler und Fans immer lauter bessere Kontrollen und härtere Konsequenzen, sei es in der ESL Meisterschaft, der Virtuellen Bundesliga oder beim FIFA Interactive World Cup. Online- und Offline-Turniere unterliegen zwar Kontrollen, dennoch scheint das nicht immer auszureichen, um einen fairen Spielablauf zu gewährleisten. Ein Problem, dessen sich besonders FIFA-Entwickler Electronics Arts bewusst ist. „Wir beobachten sehr genau, was passiert und was die Spieler schreiben. Es ist wichtig, dass wir allen Hinweisen nachgehen“, heißt es auf Anfrage. Gleichwohl müsse man aber auch vorsichtig sein und solle nicht aufgrund jeder Verdächtigung andere Spieler sofort vorverurteilen.

EA SPORTS darf den Umbruch nicht verpassen

Viele rufen EA SPORTS in die Pflicht, das Spiel sicherer zu machen und somit die Basis für bessere Kontrollen in den verschiedenen Turnieren zu legen. Die Frage lautet: Geht EA die Probleme an und bekennt sich dadurch umso mehr zur esport-Szene? Je mehr Preisgeld auf dem Tisch liegt, desto wichtiger werden jedenfalls die politischen Entscheidungen für die FIFA-eSport-Szene. eSport-Größen wie Dota 2 oder League of Legends haben es geschafft und machen vor, wie man sich selbst bei den kleinsten Turnieren vor regelwidrigen Handlungen wehren kann.

Die VBL-Schale ist begehrt - die 10.000 Euro Preisgeld natürlich auch. VBL

Ein Beispiel, dem EA bald folgen sollte, sonst könnte die Entwicklung eine unschöne Richtung nehmen und FIFA das hart erkämpfte Image in der eSport-Szene verlieren. Dass die Fußballsimulation aktuell noch nicht zu den Top-eSport Titeln zählt, liegt für viele Spieler auch an der mangelnden Kontrolle, die die Fußballsimulation bietet. Während Dota 2 oder League of Legends Turniere durch den Spector-Modus schützen können, bleibt der ESL, Gifinity oder zuletzt EA nur die Verlässlichkeit einer nüchternen Einschätzung ihrer Admins und das Vertrauen in die Spieler. Dass dies offenbar nicht immer ausreicht, zeigen Stimmen von Spielern, die Missstände u.a. über die Fanseite der Virtuellen Bundesliga des Öfteren anprangern. Die Seite hat es sich mit zur Aufgabe gemacht, Betrugsfälle zu melden. „Wir schauen uns regelmäßig Statistiken, an um solche Betrugsfälle aufzudecken. In der VBL sollte alles legal und fair zugehen! Dafür setzen wir uns ein“, teilen die Betreiber über Facbook mit, die erst kürzlich wieder einen Fall an EA weitergeleitet hatte.

Systemlücken müssen geschlossen werden

Um mögliche Verstöße aufzudecken, benötigen die Veranstalter jedoch Beweise. Auch hier ist man immer noch auf die Hilfe der vermeintlich betrogenen Spieler angewiesen: „Umso genauer das Feedback der Spieler ausfällt (bspw. mit Anleitungen, wie ein Cheat genutzt werden kann, Bildern oder Videos), desto wahrscheinlicher ist es, dass wir etwas dagegen unternehmen können“, heißt es von EA. Auskünfte über Cheater, die während einer Saison gesperrt werden, würde man jedoch nicht geben.

Die Veranstalter stehen Betrugsversuchen somit nicht hilflos gegenüber. Über die Zugriffe auf Match-Statistiken lassen sich von EA bereits einige Indikatoren nachprüfen, durch die es zum Cheating kommen kann. Lücken im System zu schließen sei dagegen schwieriger. Dies ginge nur per Patch und sei daher vor allem zeitaufwendiger, heißt es von Seiten des FIFA-Entwicklers. An einer Systemanpassung wird EA vermutlich über kurz oder lang aber nicht vorbei kommen. Das Spiel erst gar nicht angreifbar zu machen, sollte auch das Ziel des Entwicklers sein. Eine ständige Kontrolle aller Online-Qualifikationen ist aktuell nicht möglich und wäre erst mit dem nächsten FIFA-Teil in Form eines unabhängigen Spectator-Modus vorstellbar. Gewollt scheint dies aber nicht unbedingt zu sein. Laut EA sei es aktuell wichtiger, das System an sich sicherer zu machen. Umso weniger Möglichkeiten gäbe es, sich unfair einen Vorteil zu verschaffen und desto weniger sei es daher notwendig, auf jedes Match ein Auge zu haben, heißt es von Seiten des Entwicklers.

Wenn Ihr im Spiel das Gefühl habt, dass der Gegner unfaire Mittel einsetzt, meldet Euch unter kontakt@ea.com und gebt ganz genau an, was passiert ist, macht im besten Fall sogar Screenshots, um Euren Verdacht besser zu belegen. EA schaut sich jeden Fall an und entscheidet dann intern, wie man weiter verfahren wird.