Mangelnde Perspektive: Lang lässt sich zu Freiburg II ausleihen

Der TSV 1860 München lässt Niklas Lang für den Rest der Saison ziehen. Der 21-jährige Abwehrspieler geht zum Liga-Konkurrenten SC Freiburg II.

Wie beide Vereine am Dienstag bekanntgaben, wird Niklas Lang die restliche Saison im Breisgau bestreiten. Dort ist defensive Verstärkung für die zweite Mannschaft willkommen, ist der SCF II doch Letzter in der 3. Liga und stellt mit 40 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Lang wiederum erhofft sich mehr Spielzeit.

"Ich hatte in den vergangenen Tagen intensive Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen des TSV 1860 München. Dabei wurde mit mir offen darüber gesprochen, dass die Spielzeit in der Rückrunde meinen Vorstellungen nicht entsprechen könnte", erklärt der 1,85 Meter große Defensivmann die Beweggründe für seinen Wechsel. "Damit war klar, dass ich einer Leihe offen gegenüberstehen werde. Mit dem SC Freiburg war ich schnell einig, da sie für die jetzige Situation ein bestimmtes Profil gesucht haben, dem ich hoffentlich voll und ganz gerecht werde."

"Eine sehr gute Lösung" für alle Beteiligten

In der bisherigen Saison hat Lang 14 Einsätze bestritten, achtmal wurde er dabei ein- oder ausgewechselt. Höhepunkt der Spielzeit: Sein 3:2-Siegtreffer am 11. Spieltag in Saarbrücken. Insgesamt verfügt der gebürtige Starnberger, der alle Jugendmannschaften der Giesinger durchlaufen hat, über die Erfahrung von 57 Drittliga-Spielen.

"Wir haben für alle Beteiligten, sowohl für beide Vereine als auch für Niklas, eine sehr gute Lösung gefunden, die ihm noch mehr Spielpraxis in der 3. Liga einbringt", wird Geschäftsführer Christian Werner in einer Mitteilung der Löwen zitiert. "Wir freuen uns darauf, wenn Niklas im Sommer mit zusätzlicher Erfahrung zu uns zurückkehrt und wieder im Trikot der Löwen aufläuft."

Sein Debüt könnte Lang schon am Mittwoch geben - ausgerechnet vor den Toren seiner bisherigen Heimat. Der SCF II spielt dann (19 Uhr, LIVE! bei kicker) in Unterhaching. Zum Aufeinandertreffen mit seinem Stammklub kommt es Ende März am 31. Spieltag.