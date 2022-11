Manga: Verhandlungen mit Watford

Vieles spricht dafür, dass Ben Manga Eintracht Frankfurt noch während der Weltmeisterschaftspause verlassen wird. Den Direktor Profifußball zieht es nach kicker-Informationen zum FC Watford.

In Watford ist die Sportdirektorenrolle unbesetzt: Die Hornets sind an Ben Manga interessiert. imago images/Hartenfelser

Zunächst hatte Sky von einem bevorstehenden Transfer des 48-Jährigen auf die Insel berichtet, jedoch keinen Klub benannt. Wie der kicker erfuhr, soll es sich bei dem Interessenten um Watford handeln. Die "Hornets" rangieren aktuell auf Platz sieben in der Championship, der 2. Liga Englands.

2012 stieg der italienische Geschäftsmann Gino Pozzo beim FC Watford ein, 2014 wurde er Alleineigentümer. 2015 gelang der Aufstieg in die Premier League, 2019 erreichte der Klub, bei dem Sir Elton John als Ehrenpräsident fungiert, sogar das FA-Cup-Finale, wo man jedoch dem haushohen Favoriten Manchester City mit 0:6 unterlegen war. 2020 stieg Watford ab, es folgte der direkte Wiederaufstieg sowie der erneute Fall in die 2. Liga.

''Seit Pozzos Einstieg saßen in Watford bislang insgesamt 19 Trainer auf der Bank, darunter namhafte Coaches wie Claudio Ranieri oder Roy Hodgson. Derzeit steht mit dem Kroaten Slaven Bilic ein Mann mit Bundesligaerfahrung in der Verantwortung. Mit Manga dürfte Pozzo auf mehr sportliche Expertise in der Kaderplanung hoffen.

Bei der Eintracht hatte Manga 2016 unter Fredi Bobic angeheuert. Der Ex-Profi entdeckte für die Hessen Talente wie Evan Ndicka, Tuta, Luka Jovic oder Omar Mascarell, die diese mit den Triumphen im DFB-Pokal 2018 und in der Europa League im vergangenen Sommer in sportlich wie wirtschaftlich neue Sphären hievten.

Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2026

In Frankfurt ist Manga noch bis 2026 vertraglich gebunden. Nachdem klar war, dass sein Förderer Bobic die Hessen in Richtung Hertha BSC verlässt, beförderte die Eintracht Manga im Frühjahr 2021 vom Chefscout zum Direktor Profifußball. Unter dem im Sommer 2021 verpflichteten Sportvorstand Markus Krösche soll der als Adlerauge geschätzte Manga dem Vernehmen nach jedoch mehr und mehr an Einfluss und Bedeutung verloren haben. Auch das dürfte einen Wechsel nach Watford, wo die Sportdirektorenrolle derzeit nicht besetzt ist, nicht unwahrscheinlicher machen, trotz seines noch langfristig laufenden Arbeitspapiers.