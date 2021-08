Manfred Hanusek: Als Quereinsteiger ins größte eTennis-Turnier der Welt

Die Geschichte von Manfred Hanusek klingt wie ein modernes eSport-Märchen. Vom Tennisplatz an die Konsole und direkt ins größte eTennis-Turnier der Welt. In seinen Einblicken hält er mit Kritik am Tennis-eSport jedoch nicht zurück.

Manfred Hanusek vertrat Deutschland unerwartet in der Roland Garros eSeries. kicker eSport/Roland-Garros/Manfred Hanusek