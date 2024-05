Manfred Fischer: "Gegen Rapid ist meine Quote sicher besser"

15 Spiele hat die Wiener Austria gegen die "Bullen" schon nicht mehr gewonnen. Wie kann man dennoch wieder mit dem Glauben an einen Sieg nach Salzburg fahren? Der kicker hat Manfred Fischer gefragt, der gegen die Salzburger schon elf Mal verloren, aber einmal auch gewonnen hat.

Herr Fischer, Ihren einzigen Sieg gegen RB Salzburg werden Sie wahrscheinlich nicht vergessen haben, aber haben Sie eine Ahnung, wie oft Sie schon verloren haben?

Ui. Sehr oft. Gegen Rapid ist meine Quote sicher besser. Aber Salzburg ist einfach der schwierigste Gegner. Um irgendwas zu holen, muss man die bestmögliche Leistung an den Tag legen und die ganze Mannschaft top performen. Und Salzburg muss auch noch einen schlechteren Tag erwischen.

Ihrem Sieg mit Altach stehen elf Niederlagen gegenüber. 1:11 - ist das etwa die Quote, die das Stärkeverhältnis der Salzburger zu ihren Gegnern widerspiegelt?

Ich glaube, das war lange Zeit so in etwa der Richtwert. Mittlerweile ist es nicht mehr so, 1:11 ist zu hoch, wie Sturm ja schon aufgezeigt hat. Und ich glaube, wir sind auch nicht mehr so weit weg. Auch wir haben uns als Mannschaft weiterentwickelt.

Ich bin kein Fan von 'Schau ma, was geht' Manfred Fischer

Wenn ich mich zehn Mal um einen Job bewerbe und ihn nie kriege, werde ich mir irgendwann denken, das hat keinen Sinn. Woher nehmen Sie als Fußballer jedes Mal aufs Neue den Glauben, es diesmal gegen Salzburg schaffen zu können?

Ich selber habe diesen Glauben, das ist in meinem Blut, in meiner Natur. Ich muss selber im Kopf bereit sein, diese Challenge anzunehmen. Wenn ich, um bei dem Beispiel zu bleiben, zehn Mal abgelehnt wurde, werde ich beim elften Mal kein gutes Gefühl haben. Ich fahre sicher nicht mit gutem Gefühl nach Salzburg, aber das muss ich in positive Energie umwandeln, das Mindset muss positiv sein. Wenn ich denke: "Fuck, wie werden wir das überstehen?", ist das der falsche Weg. Ich habe auch vor dem Auswärtsspiel gegen Villarreal gesagt, dass wir da hinfahren, um zu gewinnen. Das kann man nach dem Ausgang heute belächeln, aber das muss unser Anspruch als Austria sein. Ich bin kein Fan von "Schau ma, was geht". Weil das beinhaltet, dass es auch nix macht, wenn’s schief geht. Eigentlich heißt das übersetzt schon: "Das wird eh nix". Und dafür bin ich nicht zu haben.

Aber es reicht ja nicht, wenn Sie an den Sieg glauben, es müssen alle elf oder 16 Spieler daran glauben. Was sagen Sie Andi Gruber, der jetzt zum 20. Mal gegen Salzburg antritt und noch nie gewonnen hat, was Aco Jukic, der bisher alle acht Duelle verloren hat?

Über die Bilanzen einzelner Spieler reden wir überhaupt nicht. Jeder muss wissen, dass er selbst dafür verantwortlich ist, wie er sich im Kopf vorbereitet. Natürlich kennt jeder die brutale Qualität der Salzburger und weiß, dass jeder in Österreich glaubt, dass sie unbesiegbar sind. Und diesen Status haben sie zurecht. Aber wenn ich nicht selber dagegen steuere, wird gegen sie nie etwas zu holen sein.

Wie sehr kann der richtige Plan, das richtige System, helfen, um gegen die Salzburger eine Chance zu haben?

Der Plan muss sicher stimmen, es muss jeder an einem Strang ziehen. Wir müssen alle an die Spielidee glauben, an der wir seit Wochen und Monaten arbeiten. Wenn wir dann umsetzen, was der Trainer uns mitgibt, können wir uns nix vorwerfen. Also ein Plan und seine taktische Umsetzung sind auf jeden Fall wichtig.

War der richtige Plan der Schlüssel bei Ihrem 3:2-Sieg mit Altach im März 2020?

Wir haben damals überperformt und Salzburg war nicht auf dem Level wie normal. Nur dann ist so ein Erfolg möglich. Aber die Mannschaft war so eingeschworen, dass es an diesem Tag auch jede andere Champions-League-Mannschaft gegen uns schwer gehabt hätte. Es war ein ganz besonderer Tag, an dem alle, auch die Fans, schon vorher ein Kribbeln gespürt haben. Ich selbst bin erst von einer Verletzung zurückgekommen und nur eingewechselt worden. Aber Sidney Sam sehe ich noch vor mir, wie er die zwei Tore gemacht hat.

Wenn man die Salzburger dann endlich geschlagen hat, freut man sich kurz und dann ist es wieder vorbei oder hängt heute noch ein Bild von diesem Sieg in Ihrem Wohnzimmer?

Nein, ein Sieg gegen die Salzburger hat schon mehr Stellenwert als ein anderer Sieg. Aber es geht auch bei einer Niederlage weiter. Es gibt andere wichtige Spiele. Wenn wir nur gegen Salzburg gewinnen und uns dann vier Runden lang darauf ausruhen, bringt das auch nix. Sicher freut man sich ein paar Tage, aber dann wartet auch schon wieder die nächste Aufgabe.

Wie taxieren Sie als Profi die Salzburg-Spieler? Kommt es vor, dass Sie einen Spieler sehen und denken, "Wahnsinn, das möchte ich auch können"?

Man muss realistisch bleiben. Man muss sich ja nur die Marktwerte der Salzburger Spieler anschauen und die Leistungen, die sie in der Champions League bringen, um zu sehen, welche hohe Qualität sie haben. Jeder Spieler in Österreich muss dann selbst bewerten, wie weit weg er davon ist und was ihm zu diesen Spielern fehlt. Für mich persönlich ist das gut einschätzbar und ich habe kein Problem damit.

Gab es einen Salzburger Gegenspieler, von dem Sie besonders beeindruckt waren?

Haaland verfolgt man natürlich. Das ist einer, der heute bei Manchester City spielt und gegen den jeder von uns noch gespielt hat. Jeder hat geglaubt, er schießt so viele Tore, weil es in Österreich einfach ist. Dann hat er in der Deutschen Bundesliga auch alles zerschossen und jetzt zerbombt er die Premier League. Deshalb finde ich es ja gut und schön, wenn der österreichische Fußball immer belächelt wird, aber wir müssen uns wirklich nicht verstecken. Wir sind längst keine Perchtenliga mehr und es ist schön, dass die Liga heute so attraktiv ist, dass Fußballer wie Haaland, Szoboszlai und wie sie alle heißen, herkommen, um hier einige Saisonen zu spielen.

Mit welchem Gefühl fahren Sie also am Samstag nach Salzburg?

Ich fahre mit einem sehr guten Gefühl hin. Weil ich felsenfest überzeugt bin, dass wir konkurrenzfähig sind und an einem guten Tag etwas mitnehmen können.