Mané abgelöst: Osimhen ist Afrikas Fußballer des Jahres

Der Favorit hat gewonnen: Napoli-Stürmer Victor Osimhen hat Sadio Mané als Fußballer des Jahres in Afrika abgelöst.

In den vergangenen beiden Jahren führte kein Weg an Sadio Mané vorbei. Dem früheren Liverpooler und Münchner Stürmer aus dem Senegal wurde 2021 und 2022 die Ehre zuteil. Während Mané auch wegen der Leistungen für sein Heimatland - zum Beispiel für den Gewinn des Afrika-Cups - ausgezeichnet worden war, strich Victor Osimhen die diesjährige Trophäe vor allem für seine Performance als Stürmer der SSC Neapel ein.

Napolis Sehnsuchts-Titel trägt Osimhens Namen

Und die konnte sich wahrlich sehen lassen: Der 24-jährige Nigerianer hatte einen wesentlichen Anteil daran, dass Neapel erstmals wieder seit 33 Jahren in endlosen Meisterfeierlichkeiten versank. In 32 Serie-A-Spielen markierte der wuchtige Angreifer 26 der insgesamt 77 Liga-Tore der Süditaliener. Mit dieser Marke sicherte er seinem Team nicht nur den Scudetto, sondern wurde auch bester Torjäger der Serie A.

Auch in der Champions League hinterließ der frühere Wolfsburger (Januar 2016 bis Juli 2018) seine Spuren - vor allem die Frankfurter konnten davon ein Lied singen, wie torgefährlich Osimhen ist, denn gegen die Hessen traf er in den beiden Achtelfinal-Duellen insgesamt dreimal.

Heiße Transfergerüchte im Sommer

Kein Wunder also, dass Osimhen im Sommer 2023 eine der heißesten Transfergerüchte lieferte. Im Gespräch war er bei den Bayern, die ihn intensiv beobachteten, das Premier-League-Trio Liverpool, Newcastle und Manchester United streckte seine Fühler aus. Und natürlich waren auch saudi-arabische Klubs in der Verlosung - namentlich Al-Hilal.

Als alle Spekulationen wieder abgekühlt waren, ging Osimhen weiter für Napoli auf Torejagd - und das in der laufenden Spielzeit nicht mehr so fulminant wie zuvor, auch weil er Mitte Oktober mit einer Oberschenkelverletzung von der nigerianischen Auswahl nach Italien zurückkehrte. In der Königsklasse ist er noch ohne Treffer, in der Serie A steht er nach elf Einsätzen bei immerhin sechs Toren.

Bester Torjäger in der Afrika-Cup-Qualifikation

An seiner Ausnahmestellung in diesem Kalenderjahr ist aber dennoch nicht zu rütteln - weder in Afrika noch in Italien, wo er erst vor wenigen Tagen zum Fußballer des Jahres gekürt worden war. Nigeria schoss er mit zehn Toren zum Afrika-Cup, der im Januar/Februar 2024 steigt - kein anderer war in den Qualifikationsspielen für diesen Wettbewerb so torhungrig. Letztmals wurde 1999 ein Nigerianer zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt, vor 24 Jahren wurde Kanu Nwankwo geehrt, der damals für Arsenal auf Torejagd ging.

Infobox kicker-News nun auch bei WhatsApp © imago images Auch auf WhatsApp kann man nun die wichtigsten News und spannende Artikel der kicker-Redaktion entdecken. Alle Eilmeldungen im Fußball und aus der Welt des Sports sowie ausgewählte Leseempfehlungen landen direkt im neuen WhatsApp-Channel des kicker.

Doppelter Erfolg für Nigeria

Für Nigeria war die Gala in Marrakesch (Marokko) übrigens ein doppelt erfolgreicher Abend, denn bei den Frauen wurde wenig überraschend Asisat Oshoala zur Fußballerin des Jahres gekürt - zum insgesamt sechsten Mal. Die 29-jährige Angreiferin des FC Barcelona war beste Torschützin der Katalaninnen, auch wenn sie im Finale gegen Wolfsburg (3:2) verletzungsbedingt fehlte.

Bei der Wahl von Afrikas Fußballer des Jahres, die am Montagabend über die Bühne ging, waren übrigens drei Spieler aus der Bundesliga dabei: Der Dortmunder Ramy Bensebaini (Algerien), Leverkusens Edmond Tapsoba (Burkina Faso) sowie Stuttgarts Torjäger Serhou Guirassy (Guinea).

In der Endabrechnung setzte sich Osimhen vor dem ehemaligen Dortmunder Achraf Hakimi (PSG, Marokko) und dem Ägypter Mohamed Salah vom FC Liverpool durch.