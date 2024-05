Mander, 's isch Nachspielzeit!

Die Torverteilung bei WSG Tirol spricht Bände. Fünf ihrer acht Treffer hat die Truppe von Trainer Thomas Silberberger vor der Pause erzielt, dafür gleich drei Gegentore in der Nachspielzeit kassiert. So viele wie kein anderer Bundesliga-Klub. Und jetzt kommt auch noch der "verlorene Sohn" Thomas Sabitzer ins "heilige Land".

Wenn Samstagabend bei WSG Tirol gegen den WAC (17 Uhr, LIVE! bei kicker) die Nachspielzeit anbricht, sollte WSG-Coach Thomas Silberberger seine "Mander" auf gut Tirolerisch zur Vorsicht mahnen. Drei Gegentore haben die Wattener in dieser Saison schon nach der 90. Spielminute bekommen, so viele wie kein anderer Bundesliga-Klub.

Beim 1:3 gegen Klagenfurt schenkte ihnen Andy Irving in der 97. Minute einen ein, beim 0:3 in Salzburg Dorgeles Nene in der 94. Minute und in Altach verloren sie das Spiel quasi mit dem Schlusspfiff in der 98. Minute, als Lukas Fadinger das bislang späteste Goldtor der Bundesliga gelang.

Mittlerweile haben sich die Tiroler (die von ihren bislang acht Treffern keinen in der Nachspielzeit erzielt haben, dafür aber gleich fünf vor der Pause) zwar stabilisiert, aber der WAC hat bekanntlich Thomas Sabitzer unter Vertrag. Und der Ex-Tiroler schlug zuletzt bei Rapid in der 97. Minute zum 3:3-Endstand zu.

Beim 1:1-Unentschieden gegen Austria Lustenau behielt zudem Bernhard Zimmermann in der 95. Minute die Nerven und versenkte da noch einen Elfer für die Kärntner. Mehr als zwei Treffer in der Nachspielzeit hat wiederum auch noch kein Bundesliga-Klub erzielt bislang.

Silberberger fordert Nachlegen

Silberberger spricht im Vorfeld der Partie in einer Aussendung der Tiroler freilich lieber die positiven Sachen an und meint: "Es wäre natürlich perfekt, wenn wir mit einem Heimsieg gegen den WAC den wichtigen Auswärtssieg in Lustenau veredeln können. Natürlich ist der WAC eine sehr erfahrene und spielstarke Mannschaft, aber ich denke, dass uns der erste Dreier enorm viel Auftrieb gibt."

Die Bundesliga-Bilanz der letzten vier Jahre spricht mit sechs Siegen und drei Niederlagen (bei drei Remis) für Tirol. Vorgeben müssen die Wattener Luca Kronberger (Außenbandriss), Bror Blume (Knochenödem) und Valentino Müller (Achillessehnenreizung). Der Einsatz von Johannes Naschberger ist nach überstandenem Muskelfaserriss noch fraglich.