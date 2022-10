"Mancunian Guy": Eigengewächs Foden hält ManCity bis 2027 die Treue

Phil Foden verkörpert das, was auf den ersten Blick eines neutralen Fußballfans bei finanzkräftigen Klubs wie Manchester City nicht möglich erscheint: Vereinstreue, Bescheidenheit, Durchsetzungskraft auf allen Ebenen. Der 22-jährige Offensivmann hat sich aber seit seinem achten Lebensjahr bewährt - und seinen Ursprung nie vergessen.

Als "Mancunian Guy" bezeichnet Manchester City Phil Foden in einem am Freitagabend veröffentlichten Video, das dessen fixe Vertragsverlängerung bis 30. Juni 2027 zum Inhalt hat - und trifft damit den Nagel auf den Kopf.

Denn "Mancunian" ist ein Ethnikon, ein Personengruppenname für in oder rund um Manchester geborene und aufgewachsene Menschen. Und das ist Foden, am 28. Mai 2000 in Stockport im Großraum der Stadt geboren und aufgewachsen. Doch eben nicht nur das: Der schon seit frühester Kindheit dem Fußball verfallene Junge hat sich 2009 im Alter von gerade einmal zarten acht Jahren der Ausbildungsakadamie von ManCity angeschlossen - und ist dem Klub seither treu geblieben.

In den von den Citizens etwa auf Twitter veröffentlichten Clips der noch immer jungen Karriere von Foden sieht man den Kicker in verschiedenen Jugendspielen freche Tricks, tolle Pässe und präzise Abschlüsse vollführen. Es lässt sich hier relativ schnell erkennen, warum City diesen Akteur stets große Stücke gehalten hat. Dazu wird ironisch noch gefragt, ob denn zum damaligen Zeitpunkt ein "Stockport guy", ein kleiner Junge aus dem Vorort Manchester, wirklich das Zeug für den großen Fußball in der Champions League hat.

Foden überglücklich: "Es ist ein wahr gewordener Traum"

Die Antwort: nicht nur das. Foden hat sich seit seiner ersten Kadernominierung im Dezember 2016 unter dem aktuell noch immer installierten Cheftrainer Pep Guardiola beim Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow (1:1, hier noch ohne Einsatz) zu einer festen Kraft im Offensivspiel entwickelt. Seit 2017/18 ist der Engländer fester Bestandteil der A-Abteilung der Skyblues (Debüt am 21. November 2017 in der Königsklasse beim 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam) - und kommt inzwischen bereits auf 106 Premier-League-Spiele (30 Tore), 39 Auftritte in der Champions League (zehn Treffer) sowie zusätzlich als englischer Nationalspieler auf 18 Länderspiele (zwei Tore).

Nun hat der Klub mit dem wertvollen Eigengewächs, das trotz dieser bislang schon märchenhaften Karriere etwa mit elf Vereinstiteln (vier Meisterschaften) stets bescheiden bleiben soll, den ursprünglich nur noch bis 2024 laufenden Kontrakt bis 2027 verlängert.

"Es ist schwer in Worte zu fassen, wie glücklich ich bin, diesen Vertrag unterschrieben zu haben", wird Foden nach seiner Unterschrift vom Klub zitiert. "Es ist ein wahr gewordener Traum. Es ist eine Ehre, Teil dieses Fußballvereins zu sein. Ich habe eines Tages als Kind davon geträumt, für diesen Klub mein erstes Tor zu schießen." Inzwischen sind es schon viele in vielen Spielen - und weitere sind sicher auf dem Weg. Allein in dieser Saison steht Foden bereits bei sechs Treffern in erst neun Ligaspielen - darunter ein Dreierpack beim famosen 6:3 im Stadtderby gegen United, was ihm den Beinamen "Mancunian Guy" zumindest im himmelblauen Teil Manchesters gefestigt hat.

Feine Gesten von Foden

Den Ort, wo all das für den 22-jährigen Profi begonnen hat, vergisst Foden bei solchen Errungenschaften im großen Scheinwerferlicht aber nicht: "Ich habe immer noch Familie rund um Stockport, gehe da manchmal auf Besuch hin - und die Kinder dort sind oft überwältigt, mich zu sehen. Das ist ein komisches Gefühl, schließlich bin ich früher eines dieser Kinder gewesen, war genau wie sie. Nun sehen sie zu dir auf." Deswegen wolle Foden ihnen stets etwas zurückgeben, spielt deswegen ab und an auch an seinen alten Plätze Fußball: "Ich habe hier gespielt, als ich hier aufgewachsen bin. Es ist gut, mit den Kindern dort zu spielen und ein Strahlen auf ihren Gesichtern zu sehen."