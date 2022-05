ManCitys Schrei nach Haaland - Hamann kritisiert Guardiola

Jürgen Klopps Wunschschlagzeile passte nicht zum Halbfinale in Madrid: Warum Manchester City Erling Haaland vielleicht nicht nur als Stürmer braucht.

Spätestens in der Verlängerung hätte man sich als TV-Zuschauer einen geteilten Bildschirm gewünscht: links das Spielfeld, rechts die Bank von Real Madrid. Was sich vor dieser während der letzten halben Stunde abspielte, war ein Spektakel für sich.

Wie Trainer Carlo Ancelotti Kaugummi kauend mit den ausgewechselten Toni Kroos und Luka Modric diskutierte, wie Karim Benzema und andere jeden nicht gegebenen Freistoß für Manchester City, jeden Abstoß von Thibaut Courtois Fäuste ballend bejubelten, ja, welche Energie von der gesamten Coachingzone ausging - all das war Teil des "Wunders" ("Marca"), zu dem sich dieses Champions-League-Halbfinalrückspiel entwickelte.

Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die so hilflos war wie City in den letzten 15 Minuten. Didi Hamann

Und die andere, die blaue Ecke? Pep Guardiola dirigierte zwar ungebrochen, als verbänden ihn Marionettenfäden mit seinen Spielern. Aber sonst: konsternierte Spieler auf der Bank, die sich die Haare rauften, ein kurzes Scharmützel mit der Real-Seite, sonst nichts. Sie haderten mit ihrem Schicksal und sahen hilflos ihren hilflosen Kollegen zu, die nach Benzemas Elfmetertor zum 3:1 keinen Weg zurück ins Spiel fanden.

"Die Mentalitätsmonster waren in der Stadt", hatte sich Jürgen Klopp nach Liverpools 3:2 in Villarreal als Schlagzeile gewünscht. Zu ManCity hätte sie am Mittwochabend nicht schlechter passen können. Nicht zum ersten Mal scheiterte der englische Meister in der Champions League daran, Rückschläge rechtzeitig zu verarbeiten.

"Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die so hilflos war wie City in den letzten 15 Minuten. Normalerweise kriegst du immer noch eine Chance - sie nicht", twitterte Ex-ManCity-Profi Didi Hamann und machte Guardiola dafür verantwortlich: "Wenn du Spielern Verantwortung überträgst, agieren sie verantwortungsbewusst. Wenn du versuchst, das Spiel für sie zu spielen, nicht. Guardiola erstickt Mannschaften und Spieler darin, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Vergleicht das mit Ancelotti- oder Klopp-Teams."

Was will ManCity mit Haaland? Diese Frage stellt sich so nicht mehr

Hatte ManCitys Offensivspiel während der regulären Spielzeit noch etwas Eindimensionales, aber wenigstens halbwegs Strukturiertes, wirkte es danach planlos. Zum Schluss segelten nur noch Flanken in Reals Strafraum, auf die sich Nacho & Co. schon freuten. Wo waren die Abnehmer? Wo war jemand, der die Mannschaft noch mal aufrüttelte, der den Schock über die plötzliche Verlängerung abstreifte?

Die Frage, was ManCity überhaupt mit Erling Haaland will, stellt sich vor diesem Hintergrund nicht mehr. Das ganze Halbfinale - auch das Hinspiel mit den vielen vergebenen Chancen - war wie ein Schrei nach dem BVB-Torjäger, den die "Süddeutsche Zeitung" mal als "Mentalitätsbolzen" bezeichnet hat.

In Topform kann Haaland nicht nur Tore aus dem Nichts schießen und Brechstangen-Hereingaben verarbeiten, er kann auch Mitspieler mitreißen. Und er würde allein körperlich einem vermeintlich perfekten Kader eine ganz neue Dimension verschaffen.

Doch diese Form von Trost kennt ManCity seit nunmehr sechs Jahren unter Guardiola nur allzu gut: Nächstes Jahr wird es bestimmt besser.