ManCitys "perfekter" Auftritt mit zwei Wermutstropfen

Auch der FC Kopenhagen konnte Manchester City nicht stoppen. Sorgenfrei verließ Pep Guardiola die dänische Hauptstadt allerdings nicht.

Während Manchester City zum elften Mal hintereinander gewann, ist die schöne "Serie" des FC Kopenhagen dahin. 2024 hatte der dänische Meister noch nicht verloren, allerdings auch noch nicht gespielt. Im ersten Auftritt nach der langen Winterpause erwies sich der Titelverteidiger im Achtelfinalhinspiel der Champions League erwartungsgemäß als zu hohe Hürde für den FCK, obwohl bei Pep Guardiolas Mannschaft nicht alles nach Wunsch lief.

Zwar schwärmte Guardiola von einem "perfekten" Auftritt mit der nötigen Geduld und vor allem vom späten Tor zum 3:1-Endstand, das vor dem Rückspiel am 6. März kaum noch Zweifel am Weiterkommen seiner Elf lässt. Gleichzeitig aber wuchsen seine Verletzungssorgen.

Neben Grealish erwischt es auch Bernardo Silva

Schon in der Anfangsphase hatte es just Jack Grealish erwischt, der nach sechs Spielen ohne Startelfeinsatz mal wieder für sich werben wollte. Nach einem Zweikampf musste der Flügelstürmer jedoch verletzungsbedingt aufgeben und in der 21. Minute für Jeremy Doku Platz machen. Guardiola berichtete von etwas "Muskulärem" in der Leistengegend und fühlte mit Grealish: "Er ist niedergeschlagen." Am Mittwoch sollen weitere Tests folgen, doch es sieht so aus, als müsste der 28-Jährige wie schon mal im September für eine Weile aussetzen.

Dass auch 2:1-Torschütze Bernardo Silva Kopenhagen nicht schmerzfrei verließ, machte die Lage nicht besser. "Er hat einen schweren Schlag auf den Knöchel bekommen", verriet Guardiola, hofft aber noch, dass es "keine große Sache" ist. Zumal dem Katalanen mit Josko Gvardiol und Mateo Kovacic zwei weitere Akteure gerade nicht zur Verfügung stehen. Während sich Guardiola bei Kovacic - entgegen einiger Medienberichte - optimistisch hinsichtlich eines baldigen Comebacks zeigte, muss der am Knöchel lädierte Ex-Leipziger Gvardiol ihm zufolge noch "zwei bis drei Wochen" aussetzen.

Der souveräne Auftritt in Kopenhagen und die schon wieder beängstigende Form zu Jahresbeginn legen allerdings den Eindruck nahe, dass ManCity auch davon nur schwer aus der Spur zu bringen ist.