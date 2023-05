ManCitys giftiges Aufputschmittel - und warum Guardiola Kroos zitiert

Das Projekt Manchester City scheint nach sieben Guardiola-Jahren am Ziel zu sein. Der Trainer verschickte schon vor dem 4:0 gegen Real Madrid eindeutige Nachrichten.

Das letzte der vier Tore war nun wirklich nicht mehr nötig, aber wer wollte, konnte darin eine Symbolik erkennen für das Manchester City des Jahres 2023. Vorletzter Pass: Einwechselspieler Riyad Mahrez, Citys wohl bester Flügelstürmer der Vorsaison. Assist: Einwechselspieler Phil Foden, Lieblingsschüler von Pep Guardiola und entscheidend beim Champions-League-Finaleinzug 2021. Tor: Einwechselspieler Julian Alvarez, Weltmeister 2022. Wie gut kann ein Kader sein?

Nach knapp sieben Jahren Guardiola und horrenden Investitionen scheint das Projekt ManCity dort zu sein, wo es immer hinwollte: Perfekte Spieler spielen unter einem perfekten Trainer perfekten Fußball. Nach dem demonstrativen 4:0 gegen Titelverteidiger Real Madrid wagte sogar Guardiola, offensiv wie nie über das Triple zu sprechen: "Wir können es schaffen." Drei Siege fehlen ja nur noch: gegen Chelsea (oder Brighton oder Brentford) in der Liga, gegen Manchester United im FA-Cup-Finale (3. Juni) und gegen Inter Mailand in der Champions League (10. Juni).

Ex-Profi und TV-Experte Rio Ferdinand berichtete am Mittwochabend, dass ihm Guardiola, der ewige Mahner und Zweifler, eine Nachricht geschickt hatte, die ganz und gar nicht mahnend und zweifelnd klang: "Wir haben sie vor zwei Jahren geschlagen, wir schlagen sie wieder. Glaub mir." Und genau mit dieser Überzeugung gingen dann alle Himmelblauen das Rückspiel an: die Mannschaft, die auftrat, als hätte sie die Königsklasse schon 14- statt nullmal gewonnen; und Guardiola, der sie machen ließ, was sie seit Wochen machen, der diesmal wirklich ihren Stärken vertraute.

"Als wir Madrid zugelost bekommen haben, habe ich gesagt: 'Ja, das will ich'"

Diese Niemand-kann-uns-stoppen-Attitüde enthielt auch eine Portion Wut, die schon so manchem späteren Champions-League-Sieger geholfen hat (Bayern 2013, Liverpool 2019). Denn 2022 hatte ManCity Real eben nicht geschlagen. "Wir mussten das Gift schlucken, aber der Fußball gibt dir immer eine weitere Chance", sagte Guardiola nach der Revanche. "Als wir Madrid zugelost bekommen haben, habe ich gesagt: 'Ja, das will ich.'"

Damals hatte sich im Rückspiel (1:3 n.V.) gerächt, dass ManCity zuhause "nur" mit 4:3 gewonnen hatte. "Wir haben ähnlich gespielt wie heute", blickte Guardiola zurück, "und ich erinnere mich, dass Toni Kroos in einem Interview gesagt hat, sie hätten im Etihad auch 1:10 oder 2:10 verlieren können. Kroos ist einer der besten Spieler, den ich je gesehen und trainiert habe, und wenn er so was sagt, bedeutet das, dass es wirklich hart war, wie wir ausgeschieden sind."

Wann Kroos das gesagt haben soll, blieb zwar unklar, auch wenn der Nationalspieler schon mehrfach betont hat, dass das damalige Ergebnis deutlicher als 3:4 hätte ausfallen können. Doch Guardiolas Punkt war klar: "Heute konnte man die Energie aus diesem Jahr spüren, als wir kritisiert worden waren, dass wir keinen Charakter hätten." Das Gift hat sich als Aufputschmittel entpuppt.