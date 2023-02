ManCitys erster Finanzskandal: Als der "walisische Zauberer" auspackte

Wegen mehrerer Finanzverstöße hat die Premier League Manchester City angeklagt. Wiederholt sich nun, was schon vor über 100 Jahren bittere Realität für die Skyblues wurde?

Manchester Citys Mannschaftsfoto nach dem FA-Cup-Sieg in der Saison 1904/05. In der Mitte der unteren Reihe sitzt Billy Meredith. imago images/Colorsport

Vor wenigen Wochen wurde die Anklage der Premier League gegen den amtierenden Meister Manchester City offiziell. ManCity habe demnach über einen Zeitraum von der Saison 2009/10 bis 2017/18 gegen zahlreiche Finanzregeln der Liga verstoßen. Dabei wird City auch vorgeworfen, sich bei den seit Dezember 2018 laufenden Ermittlungen nicht kooperativ genug gezeigt zu haben.

Noch ist völlig unklar, wie die Strafe für den Klub aussehen wird: Eine unabhängige Kommission wurde nun damit beauftragt, die komplexe Situation aufzuarbeiten. Dabei könnte theoretisch sogar ein Ausschluss aus der Premier League im Raum stehen, wobei ein Punktabzug in den englischen Medien derzeit als deutlich wahrscheinlicher angesehen wird - wenn es denn überhaupt zu einer Sanktion kommt.

Nicht das erste Mal, dass Citys Finanzen Schlagzeilen machen

Schon wenige Jahre nach der Gründung im Jahr 1880 - damals noch unter dem Namen West Gorton Saint Marks - musste Manchester City aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen die Finanzregeln der Football Association (FA) mit Folgen leben, die einen Punktabzug weit übertrafen.

Eine große Rolle in diesem dunklen Kapitel des Vereins spielte Billy Meredith, ein walisischer Fußballer, der als einer der begabtesten Spieler in der Frühzeit des britischen Fußballs galt und sowohl bei den Skyblues als auch bei Stadtrivale United für Furore sorgte. Den "walisischen Zauberer", wie er auf der Insel genannt wurde, zeichnete neben seinem Torriecher und den schnellen Dribblings auf dem Flügel vor allem ein Zahnstocher aus, auf dem er, sogar während seiner Spiele, zur Konzentrationssteigerung permanent kaute.

Damals durfte ein Spieler maximal vier Pfund pro Woche verdienen

Im Sommer 1894 schloss sich Meredith ManCity an, gewann 1904 als Kapitän der Mannschaft den FA Cup und sicherte dem Klub damit die erste Trophäe. Nahezu undenkbar erscheint es heute, dass solch ein wichtiger Spieler maximal vier Pfund pro Woche - heute umgerechnet 4,50 Euro - verdiente, wie es die damalige gesetzliche Grenze vorschrieb. Der niedrige Betrag sollte englische Teams daran hindern, die besten Spieler aufgrund der stärkeren Finanzkraft zu locken und fungierte somit als eine Art "Salary Cap", wie es heutzutage unter anderem im American Football durch die NFL praktiziert wird.

Dass diese besagte Gehaltsobergrenze nicht eingehalten wurde, ergaben dann rund zwei Jahre nach dem FA-Cup-Gewinn Ermittlungen der FA, die ohne das Mitwirken von Meredith wohl kaum stattgefunden hätten.

Billy Meredith, der "walisische Zauberer", der sowohl für Manchester City als auch Lokalrivale United auf Torejagd ging. imago sportfotodienst

Bestechung führt zu monatelanger Sperre

Die Saison 1904/05 ging für ManCity äußerst unbefriedigend zu Ende: Im Meisterschaftsrennen mit Newcastle und Everton musste man sich geschlagen geben, nachdem auch das letzte Saisonspiel gegen Aston Villa mit einer Niederlage zu Ende gegangen war. Das 2:3 war aber keineswegs nur auf dem Feld ein Verlust: Vor allem die Ereignisse nach der Partie hatten große Auswirkungen auf die nächsten Spielzeiten des Vereins.

Demnach soll Meredith einem Gegenspieler vor dem Spiel zehn Pfund angeboten haben, um damit für eine Niederlage Aston Villas zu sorgen. Auch wenn es aus Sicht der Skyblues nicht zum gewünschten Ergebnis kam, flog die Bestechung auf und führte letztendlich trotz seiner Unschuldsbekundungen zu einer 18-monatigen Sperre für den "walisischen Zauberer".

Meredith fühlt sich hintergangen - und packt aus

Während seines Spielverbots soll der Außenstürmer die Cityzens dann immer wieder nach Geld gefragt haben, nachdem sich diese gegen eine fortlaufende Auszahlung seines Gehalts entschieden hatten. Meredith fühlte sich von den Bossen hintergangen und pochte weiterhin auf sein Salär, was letztendlich dazu führte, dass City an die FA herantrat und die "illegalen oder ungesetzlichen Praktiken" des gesperrten Spielers meldete, wie aus einem Bericht des "Guardian" aus dem Jahr 2020 hervorgeht.

Die folgenden Ermittlungen brachten dann das Fass aus Sicht von Meredith zum Überlaufen, weshalb dieser seinem Unmut tatkräftig Ausdruck verlieh und erstmals offen über ManCitys bis dato geheimen und illegalen Umgang mit Finanzen sprach. Dabei offenbarte der Angreifer, dass das Spielergehalt beim Klub deutlich über der Vier-Pfund-Grenze gelegen und er bei seinem Bestechungsversuch lediglich als ausführende Gewalt auf Geheiß der Offiziellen des Klubs gehandelt habe.

Um die Vorgaben des englischen Fußballverbands zu umgehen, nutzte ManCity einen bestimmten Prozentsatz der Eintrittsgelder, der über die Privatkonten der Kluboffiziellen schlussendlich in Form von inoffiziellen Abrechnungen bei den Spielern landete.

United bedient sich beim Rivalen

Als einer von 17 Spielern, die in den Finanzskandal verwickelt waren, musste Meredith die Skyblues daraufhin verlassen: Dieses explizite Spielverbot war ein Teil der Strafe, die außerdem gleichermaßen für einen Großteil der Vereinsoffiziellen schwerwiegende Konsequenzen mit sich brachte. So wurde neben Edward Hulton, dem damaligen Vorstand, auch Trainer Tom Maley mit einer lebenslangen Sperre belegt. Maley hatte großen Anteil am aufkommenden Erfolg des Klubs gehabt, was die Sanktionen umso schwerwiegender für den Verein machten.

Für den Meredith wiederum, der damals 31 Jahre alt war, und einige weitere ehemalige Cityzens folgte daraufhin der Wechsel zum Stadtrivalen Manchester United.

Bei den Red Devils, die für den Stürmer sowohl eine Geldstrafe von 100 Pfund als auch eine Wechselgebühr in Höhe von rund 500 Pfund in Kauf nahmen, entwickelte sich Meredith daraufhin zu einer Vereinslegende. Während City rund zwei Jahre später sogar aus der ersten Liga abstieg, folgten für United je zwei Triumphe in Liga und Superpokal sowie ein Pokalsieg. Dagegen sollten über 30 Jahre vergehen, ehe sich ManCity erstmals zum englischen Meister krönte.

Meredith wird zur Legende in Manchester

Für Meredith selbst endete die lange Karriere dann, wie es kaum besser und passender hätte inszeniert werden können: Nach rund 15 Jahren bei United sicherte er sich 1921 in der Partie gegen Derby County im Alter von 46 Jahren und 281 Tagen den Titel als ältester Spieler der United-Klubgeschichte und ging wenige Monate dahin zurück, wo seine Profikarriere begonnen hatte: Drei Jahre spielte er noch für ManCity, ehe er 1924 mit 49 sein Karriereende bekanntgab.

Den großen Wert, den der "walisische Zauberer" trotz seiner aktiven Verwicklung in die Finanzverstöße von City für die Historie der beiden Manchester-Klubs hatte, sieht man auch heute noch: Nach Merediths Tod im Jahr 1958 vereinigten sich etwa der walisische Fußballverband und die beiden Teams aus Manchester, um die Kosten für die Instandhaltung eines neuen Grabsteins zu übernehmen. Dieses Grabmal ist bis heute auf einem Friedhof in Manchester aufzufinden.

Dass die Cityzens nach den aktuellen Anklagen ebenfalls mit derartigen Strafen belegt werden, gilt als ziemlich unwahrscheinlich. Die Geschichte des Billy Meredith könnte also ziemlich einzigartig bleiben.