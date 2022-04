ManCity vor Duell mit Liverpool "in großen Schwierigkeiten"

Manchester City bekommt nach dem am Ende turbulenten Spiel bei Atletico Madrid keine Atempause. Am Samstag steht das Halbfinale im FA Cup gegen Liverpool an, doch zuvor gilt es noch das Viertelfinale in der Königsklasse aufzuarbeiten.

"Ich weiß nicht, was in den nächsten Wochen passieren wird": Pep Guardiola. AFP via Getty Images

Fast schon bizarre Szenen bekamen die Zuschauer zu sehen, als Phil Foden in der 90. Minute an der Seitenlinie nicht übermäßig hart gefoult wurde. Einige Spieler eskalierten regelrecht und beruhigten sich auch nach dem Schlusspfiff nicht mehr, als es im Spielertunnel weiterging. So soll mehreren Medienberichten zufolge sogar Pep Guardiola mit Flüssigkeit beworfen worden sein, als er vom Feld Richtung Spielertunnel unterwegs war.

Kommentieren wollte er das unwürdige Schauspiel nach der Partie am Mittwochabend zunächst nicht. "Jeder hat es gesehen, aber ich sage dazu nichts", hielt sich Guardiola, der sein neuntes Champions-League-Halbfinale erreichte (Rekord mit Carlo Ancelotti), zurück. Vielmehr richtete der Katalane den Blick voraus und da wartet schon wieder Liverpool.

De Bruyne und Walker verletzt

Dabei könnte es am Samstag im FA-Cup-Halbfinale personell recht ungemütlich werden. Im ganzen Chaos in Madrid ging etwas unter, dass sowohl Kevin De Bruyne als auch Kyle Walker verletzt vom Feld mussten. Guardiola verriet zwar nicht, wie sehr es das Duo erwischt hatte, war aber zumindest besorgt, ob die beiden spielen können. Zudem ging Foden angeschlagen aus dem äußerst hitzigen und robust geführten Duell.

So waren die Gefühle beim Coach recht zwiegespalten. "Heute feiern wir, aber wir können nicht vergessen, dass wir vor drei Tagen gespielt haben (2:2 gegen Liverpool, Anm. d. Red), hierhergereist sind, jetzt viele Verletzungen haben und ich weiß nicht, was in den nächsten Wochen passieren wird."

ManCity und Liverpool im Rennen um drei Titel

Deshalb kommt er auch zu dem Schluss: "Wir sind in großen Schwierigkeiten." Jedenfalls spitzt sich die Lage für die Skyblues und Liverpool zu. In der Premier League trennt die beiden Klubs nur ein Punkt bei sieben verbleibenden Spielen. In der Champions League stehen beide im Halbfinale und könnten demnach im Endspiel aufeinandertreffen.

"Wir werden gegen die Könige dieses Wettbewerbs antreten, also werden wir auf jeden Fall leiden", sagte Guardiola vor den Spielen gegen Real Madrid: "Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Atletico, werden wir keine Chance haben. Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, können wir mithalten."

Doch zunächst werden Liverpool und Manchester City am Samstagnachmittag (LIVE! ab 16.30 Uhr bei kicker) im FA Cup einen Finalisten ermitteln. Dann wird einer der beiden Vereine seine erste Titelchance begraben müssen.