ManCity schenkt Rekord-Chance her - Guardiola kündigt "Lächerliches" fürs Derby an

Der vermeintlich beste und breiteste Kader der Welt scheidet im Ligapokal beim Ligaschlusslicht aus. Vor dem Manchester-Derby setzt sich City-Trainer Pep Guardiola damit selbst unter Druck.

Offiziell hatte natürlich niemand bei Manchester City den FC Southampton unterschätzt. Es wäre aber nur menschlich gewesen, sollte es inoffiziell doch passiert sein. Ein Ligapokal-Viertelfinale beim Premier-League-Schlusslicht, dessen Trainereffekt so aussah, dass auf vier Ligaspiele mit vier Punkten unter Ralph Hasenhüttl vier Ligaspiele ohne Punkt unter Nathan Jones gefolgt waren: Was hatte der angeblich beste und breiteste Kader der Welt da schon zu befürchten?

Doch am Mittwochabend war es nicht Pep Guardiola, der nach dem Schlusspfiff selig bedeutungsschwangere Sätze formulierte, sondern ebenjener Jones. "Menschen haben zu mir gesagt, ich sei nicht gut genug, aber das ist die Belohnung für die letzten Wochen", sprach der 49-jährige Waliser, der erstmals Premier-League-Cheftrainer ist. "Ich bin sehr stolz auf die Spieler, auf mich selbst und mein Trainerteam. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut."

Haaland erneut geschont - Guardiola nimmt Phillips in Schutz

Mit 2:0 setzte sich Southampton gegen ein City-Team durch, das mutmaßlich eine seiner schlechtesten Hälften in der Guardiola-Ära spielte. Der Katalane hatte wie schon am Sonntag im FA Cup zahlreiche Topkräfte geschont, nur dass da auch ohne Erling Haaland oder Kevin De Bruyne ein lockeres 4:0 gegen Chelsea gelungen war. Diesmal wirkte Citys B-Elf - zu der immerhin ein 118-Millionen-Euro-Mann (Jack Grealish) und ein Weltmeister (Julian Alvarez) gehörten - defensiv schlampig und offensiv gehemmt.

"Ich kenne meine Spieler gut, und das heute war nicht mal in der Nähe von dem, was wir sind", kritisierte Guardiola den unerwarteten Auftritt. "Wenn du nicht bereit bist, kommst du ein paar Zentimeter zu spät und schießt kein Tor. Wenn du bereit bist, schießt du es." Southampton, das im Halbfinale auf Newcastle trifft, sei verdient weitergekommen.

Auch Kalvin Phillips, unlängst im Mittelpunkt, weil er laut Guardiola übergewichtig von der WM zurückgekehrt war, war anzumerken, dass er erstmals seit mehr als einem halben Jahr in der Startelf stand. "Es geht nicht nur um Kalvin", nahm Guardiola den 49-Millionen-Euro-Sommerneuzugang diesmal in Schutz. "Jeder ist verantwortlich an einem schlechten Abend wie heute." Im Tor patzte etwa auch Ersatzmann Stefan Ortega Moreno.

Guardiolas "lächerliche" Ideen fürs Stadtderby am Samstag

Die Chance, Liverpool als Rekord-Ligapokalsieger einzuholen, hat ManCity also regelrecht verschenkt. Der Druck vor dem Stadtderby am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim formstarken Rekordmeister (und League-Cup-Halbfinalisten) Manchester United ist damit unnötig gewachsen - gerade auf Guardiola, der Haaland & Co. ja explizit mit Blick auf dieses Spiel zweimal hintereinander schonte.

Der Trainer hatte unter der Woche bereits Besonderes für den Showdown im Old Trafford angekündigt, in dem der Fünf-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal keinesfalls größer werden soll. "Ich habe ein paar Ideen und Gedanken - lächerliche für ein Spiel gegen United." So lächerlich, dass Haaland oder De Bruyne sich erneut in der Jokerrolle wiederfinden, werden sie gewiss nicht sein.